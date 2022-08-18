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В центре внимания – сельское хозяйство. Президент с рабочей поездкой в Гродненской области

18 августа 2022 07:27
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 18 августа с рабочей поездкой в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже традиционно для этого времени года глава государства уделяет повышенное внимание сельскому хозяйству и разным его направлениям.

На примере производственного кооператива имени Кремко сегодня говорят о развитии садоводства и обеспечении плодоовощной продукцией. Пять лет назад здесь был заложен фруктовый сад. В 2021 году собрали урожай в 5,5 тонн. На территории в 40 гектаров выращивают поздние сорта яблок и черешни.

В центре внимания – сельское хозяйство. Президент с рабочей поездкой в Гродненской области-1

Но прежде все внимание технике. На территории мехдвора – образцы как зарубежной, так и отечественной. Президенту доложат об имортозамещении в этом направлении. Рядом расположено поле, на котором выращивают сою. В этом сезоне планируют убрать более 300 гектаров культуры.

К слову, гродненские аграрии в понедельник, 15 августа, взяли планку в миллион тонн зерна. Поэтому встретили Президента сегодня караваем.

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# Сельское хозяйство # общество # Александр Лукашенко # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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