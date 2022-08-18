В центре внимания – сельское хозяйство. Президент с рабочей поездкой в Гродненской области

Новости Беларуси. Президент Беларуси 18 августа с рабочей поездкой в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже традиционно для этого времени года глава государства уделяет повышенное внимание сельскому хозяйству и разным его направлениям.

На примере производственного кооператива имени Кремко сегодня говорят о развитии садоводства и обеспечении плодоовощной продукцией. Пять лет назад здесь был заложен фруктовый сад. В 2021 году собрали урожай в 5,5 тонн. На территории в 40 гектаров выращивают поздние сорта яблок и черешни.