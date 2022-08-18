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6 млн тонн зерна убрано в Беларуси. Аграрии обработали более 70% площадей

18 августа 2022 07:54
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Новости Беларуси. На пути к желаемому результату и поставленным целям: белорусские аграрии намолотили 6 миллион тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уборочная в стране идет полным ходом. Уже обработано более 70 % площадей. Средняя урожайность – более 37 центнеров с гектара. И это выше прошлогодней. В лидерах по темпам уборочной – Брестская область. Полевые работы в регионе на финишной прямой. А вот по показателям – Минская область. Меньше обработали площадей аграрии Гомельской и Витебской областей, однако в регионах уже пересечен экватор.

6 млн тонн зерна убрано в Беларуси. Аграрии обработали более 70% площадей-1

Стоит сказать, что работе аграриев благоприятствует и погода. В некоторых районах столбики термометра показывают +30 °C. Но большой плюс только стимулирует к большим результатам. Ведь задача – собрать максимум. Закончить массовую уборку в Беларуси планируют до 25 августа.

«Не обижают и премии дают». Что мотивирует белорусских аграриев работать от зари до зари, читайте здесь.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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