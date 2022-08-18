6 млн тонн зерна убрано в Беларуси. Аграрии обработали более 70% площадей

Новости Беларуси. На пути к желаемому результату и поставленным целям: белорусские аграрии намолотили 6 миллион тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уборочная в стране идет полным ходом. Уже обработано более 70 % площадей. Средняя урожайность – более 37 центнеров с гектара. И это выше прошлогодней. В лидерах по темпам уборочной – Брестская область. Полевые работы в регионе на финишной прямой. А вот по показателям – Минская область. Меньше обработали площадей аграрии Гомельской и Витебской областей, однако в регионах уже пересечен экватор.