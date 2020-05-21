Президент Беларуси обсудил с Караником и Косинцем лицензирование медицинской деятельности

Новости Беларуси. 21 мая Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом министра здравоохранения Владимира Караника и своего помощника Александра Косинца, сообщает БЕЛТА.

Минздрав подготовил проект правительственного постановления «О перечне процедур (исследований, манипуляций), относящихся к работам и услугам, составляющим лицензируемую медицинскую деятельность». С главой государства решили согласовать вопрос о необходимости принятия этого документа. Похожий документ уже принимался Совмином в марте 2011 года, однако, по мнению министерства, уже возникла необходимость обновить его положения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вопрос о лицензиях, разрешениях, запрещениях. Он был когда-то очень серьёзно поднят не только бизнес-сообществом, но и обычными людьми, особенно теми, кто будет заниматься этими видами деятельности, на которых надо будет лицензия. С тех пор, когда мы сделали много шагов, чтобы убрать лишние разрешительные темы и вопросы, дать большую свободу людям, обществу и бизнес-структурам, я контролирую эти вопросы.