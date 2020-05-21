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«С высоким качеством выполнили задачи». Как в белорусской армии проходят тактические учения ракетчиков

21 мая 2020 08:20
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Новости Беларуси. Оценить уровень профессиональной подготовки. В белорусской армии проходят тактические учения ракетчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«С высоким качеством выполнили задачи». Как в белорусской армии проходят тактические учения ракетчиков -1

«С высоким качеством выполнили задачи». Как в белорусской армии проходят тактические учения ракетчиков -3

«С высоким качеством выполнили задачи». Как в белорусской армии проходят тактические учения ракетчиков -5

В ходе военных сборов отрабатываются вопросы передвижения частей в районы выполнения учебно-боевых задач, маскировка, подготовка к ведению боевых действий, несение боевого дежурства, нанесение ракетных ударов со сменой стартовых позиций.

«С высоким качеством выполнили задачи». Как в белорусской армии проходят тактические учения ракетчиков -8

Геннадий Козловский, начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил – начальник управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил:
Подразделения приведены в боевую готовность, выведены в районы боевого предназначения, несут боевое дежурство по объектам. Задействованы подразделения всех соединений и воинских частей ракетных войск Вооруженных Сил Республики Беларусь. Это и «Полонез», и «Точка», и «Смерч», и «Ураган».

С задачами ракетчики справляются. Они достойно совершили комбинированным способом марш в районы боевого предназначения, в установленные сроки и с высоким качеством выполнили задачи по несению боевого дежурства, по нанесению ракетных ударов, а также по охране и обороне своих сил и средств, маскировке объектов.

«С высоким качеством выполнили задачи». Как в белорусской армии проходят тактические учения ракетчиков -11

«С высоким качеством выполнили задачи». Как в белорусской армии проходят тактические учения ракетчиков -13

«С высоким качеством выполнили задачи». Как в белорусской армии проходят тактические учения ракетчиков -15

Тренировки продлятся до 23 мая включительно. Для проведения учений задействованы полигоны Гожский, Брестский, авиационный полигон «Неман», а также территория вблизи Островца.

# Военные учения # общество # Геннадий Козловский # Фотофакт

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