«С высоким качеством выполнили задачи». Как в белорусской армии проходят тактические учения ракетчиков

В ходе военных сборов отрабатываются вопросы передвижения частей в районы выполнения учебно-боевых задач, маскировка, подготовка к ведению боевых действий, несение боевого дежурства, нанесение ракетных ударов со сменой стартовых позиций.

Геннадий Козловский, начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил – начальник управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил:

Подразделения приведены в боевую готовность, выведены в районы боевого предназначения, несут боевое дежурство по объектам. Задействованы подразделения всех соединений и воинских частей ракетных войск Вооруженных Сил Республики Беларусь. Это и «Полонез», и «Точка», и «Смерч», и «Ураган».

С задачами ракетчики справляются. Они достойно совершили комбинированным способом марш в районы боевого предназначения, в установленные сроки и с высоким качеством выполнили задачи по несению боевого дежурства, по нанесению ракетных ударов, а также по охране и обороне своих сил и средств, маскировке объектов.