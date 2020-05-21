«С 6 класса в леса отправляли. И мы руками выдёргивали этот бересклет». Как дети в тылу вносили вклад в Победу

История ВОВ – в серии документального цикла «Тайны Беларуси». Эвакуация. Малыши с трудом понимали, что это значит. Семьи в спешке покидали свои дома. Кто успевал... Многие дети были отправлены подальше от военных действий прямо из пионерских лагерей и детских садов. Многие никогда больше так и не встретились со своими родителями.

Владимир Павлов, кандидат исторических наук, писатель:

Было эвакуировано 110 детских домов, также были вывезены еще некоторые учреждения. 50 детских садов, 30 пионерских лагерей и 6 спецшкол. Это свыше 16 тысяч детей. И плюс еще 30 ясель создали немцы.

Раиса Рыжикова, пережила оккупацию в Минске:

Перед войной я ходила в детский садик. А война же внезапно! А люди же утром повели детей и пошли на работу. А она не повела меня. И вот этих детей, когда объявили, всех похватали в товарняки, или еще были хорошие вагоны, и подальше от войны увозили. Я тоже могла туда попасть. По-моему, 4 мальчика с нашего подъезда попали.

Война глазами детей – это еще и эвакуация. Да, тех, кого успели, увезли подальше от бомбёжек, огненных пожаров и зверств фашистов, но и на их долю хватило с лихвой.

Вывезенные внезапно, порою просто в считаные часы, ребятишки из детских садов и пионерских лагерей в одно мгновение уже в первые дни войны оказались лишены дома, лишены близких, лишены детства. И каждый из тех, кто постарше, далеко в тылу внес и свой личный вклад в общую победу.