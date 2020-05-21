Эти милые лошадки поднимут вам настроение. Пони Саманта и Вегас поселились в Могилёвском зоосаде

Пока животные привыкают к новому месту, но уже скоро на них смогут совершать прогулки по живописным окрестностям дети. Вегасу 5 лет, его подруге – 10. В день они съедают по полкило овса и вдоволь сена, остальной рацион составляет зеленая масса.

Иван Нижников, заведующий Могилевским зоосадом:

Саманта у нас очень дружелюбная лошадка: и детей подпускает, и любит, чтобы гладили ее. Чего не скажешь уже о ее друге – у него характер совсем другой. Он не любит, чтобы его гладили, очень осторожный.

Сразу, как их привезли, они были очень взволнованные, не выходили даже пастись, боялись всего. Сейчас они уже прошли карантин. На этом пастбище они с удовольствием пасутся. До обеда Саманта пасется, а после обеда наш мальчик пасется.