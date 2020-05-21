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Эти милые лошадки поднимут вам настроение. Пони Саманта и Вегас поселились в Могилёвском зоосаде

21 мая 2020 08:05
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Новости Беларуси. В Могилевском зоосаде пополнение. Новоселы – милые пони Саманта и Вегас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти милые лошадки поднимут вам настроение. Пони Саманта и Вегас поселились в Могилёвском зоосаде-1

Эти милые лошадки поднимут вам настроение. Пони Саманта и Вегас поселились в Могилёвском зоосаде-3

Эти милые лошадки поднимут вам настроение. Пони Саманта и Вегас поселились в Могилёвском зоосаде-5

Пока животные привыкают к новому месту, но уже скоро на них смогут совершать прогулки по живописным окрестностям дети. Вегасу 5 лет, его подруге – 10. В день они съедают по полкило овса и вдоволь сена, остальной рацион составляет зеленая масса.

Эти милые лошадки поднимут вам настроение. Пони Саманта и Вегас поселились в Могилёвском зоосаде-8

Иван Нижников, заведующий Могилевским зоосадом:
Саманта у нас очень дружелюбная лошадка: и детей подпускает, и любит, чтобы гладили ее. Чего не скажешь уже о ее друге – у него характер совсем другой. Он не любит, чтобы его гладили, очень осторожный.

Сразу, как их привезли, они были очень взволнованные, не выходили даже пастись, боялись всего. Сейчас они уже прошли карантин. На этом пастбище они с удовольствием пасутся. До обеда Саманта пасется, а после обеда наш мальчик пасется.

Эти милые лошадки поднимут вам настроение. Пони Саманта и Вегас поселились в Могилёвском зоосаде-11

Многие питомцы зоосада уже обзавелись потомством. Пополнение у зубров и муфлонов.

На 2020 год у зоосада планы грандиозные: своего переезда ожидают волки, большой вольер для них почти готов. А на их место приедут новые жильцы – дикобразы.

Эти милые лошадки поднимут вам настроение. Пони Саманта и Вегас поселились в Могилёвском зоосаде-14

Эти милые лошадки поднимут вам настроение. Пони Саманта и Вегас поселились в Могилёвском зоосаде-16

Эти милые лошадки поднимут вам настроение. Пони Саманта и Вегас поселились в Могилёвском зоосаде-18

Сейчас в зоосаде примерно 350 пернатых и четвероногих жителей.

# Зоопарк # общество # Иван Нижников # Ирина Недобоева # Фотофакт

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