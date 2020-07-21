Делаем стрипсы из кабачка. Необычный, но простой рецепт

Стрипсы из цуккини или кабачков. Необычный рецепт дали в программе «Плюс-минус». Делаем торт из кабачков. 3 ингредиента и 5 минут Вадим Парханович, шеф-повар:

Нам понадобятся сыр, цуккини, взбитые яйца, сухари и зелень. Нарезаем зелень и смешиваем с сухарями и сыром.

Вместо цуккини вы можете использовать кабачок. Нарезанные палочки цуккини обмакиваем в яйце и панируем в сухарях.

Для украшения нам понадобятся морковь, томаты черри, сырные чипсы, бальзамический соус и соус чили.