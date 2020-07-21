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Делаем стрипсы из кабачка. Необычный, но простой рецепт

21 июля 2020 12:01
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Стрипсы из цуккини или кабачков. Необычный рецепт дали в программе «Плюс-минус»

Делаем торт из кабачков. 3 ингредиента и 5 минут

Вадим Парханович, шеф-повар:
Нам понадобятся сыр, цуккини, взбитые яйца, сухари и зелень. Нарезаем зелень и смешиваем с сухарями и сыром.

Делаем стрипсы из кабачка. Необычный, но простой рецепт-1

Вместо цуккини вы можете использовать кабачок. Нарезанные палочки цуккини обмакиваем в яйце и панируем в сухарях.

Делаем стрипсы из кабачка. Необычный, но простой рецепт-4

Для украшения нам понадобятся морковь, томаты черри, сырные чипсы, бальзамический соус и соус чили.

Делаем стрипсы из кабачка. Необычный, но простой рецепт-7

Но вы можете украсить на своё усмотрение.

# Рецепты # общество # Вадим Парханович

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