Делаем стрипсы из кабачка. Необычный, но простой рецепт
Стрипсы из цуккини или кабачков. Необычный рецепт дали в программе «Плюс-минус».
Делаем торт из кабачков. 3 ингредиента и 5 минут
Вадим Парханович, шеф-повар:
Нам понадобятся сыр, цуккини, взбитые яйца, сухари и зелень. Нарезаем зелень и смешиваем с сухарями и сыром.
Вместо цуккини вы можете использовать кабачок. Нарезанные палочки цуккини обмакиваем в яйце и панируем в сухарях.
Для украшения нам понадобятся морковь, томаты черри, сырные чипсы, бальзамический соус и соус чили.
Но вы можете украсить на своё усмотрение.