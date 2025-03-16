Что Путин передал Трампу? Спецпосланник США озвучил детали переговоров в Москве

Визит Александра Лукашенко в Россию проходил на фоне обсуждения выхода из украинского конфликта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Наш Президент, что называется, в теме. Ситуация обязывает, да и Украина для нас не чужая. А потому на неделе было много важных заявлений, которые касаются ситуации на фронте, в том числе дипломатическом. А еще визит белорусского лидера совпал с прилетом в Москву спецпосланника Президента США. И этот факт нельзя обойти стороной. Что все это значит, ждать ли мира в этому году и есть ли план у Трампа? Мы попытались разобраться в политических маневрах.

Еще до того, как в Кремле поставили точку в переговорах президентов Беларуси и России, над Москвой кружил американский борт. Не номер 1, конечно, но с важной миссией. В столицу России прилетел спецпосланник Президента США. О визите этого гостя Трамп говорил еще накануне. Но прием прошел тихо, без помпы. Да и в этот день в Кремле были немного заняты. Владимир Путин принимал нашего Президента со всеми соответствующими уровню встречи почестями. В том числе долгими и обстоятельными, как и любят лидеры Беларуси и России, переговорами. Им точно есть что сказать друг другу.

Владимир Путин, Президент России:

Уважаемый Александр Григорьевич, очень рад вас видеть. Очень приятно, что вы свой первый визит после переизбрания в качестве Президента Беларуси решили нанести именно в Россию. Так что Уиткоффу пришлось немного обождать. Уже ближе к ночи его приняли в Ново-Огарево, и спецпосланник вылетел с депешей. Что в ней было, опять же содержимое не раскрывается. Стороны лишь выражают осторожный оптимизм.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента России:

Поздно вечером уже состоялась его встреча. Он был принят Президентом Путиным. Была предоставлена российской стороне дополнительная информация. И также через Уиткоффа Путин передал информацию и дополнительные сигналы для Президента Трампа.

Майк Уолтц, помощник Президента США по национальной безопасности:

У нас есть некоторый осторожный оптимизм. Я поговорил со своим коллегой Уиткоффом, который находится там и предоставляет нам информацию для оценки, а Президенту Трампу – для принятия решений о дальнейших шагах. У Москвы и Киева будут свои требования, и, конечно, обеим сторонам придется пойти на некоторые компромиссы. А сегодня в Штатах обет молчания сняли. Уиткофф в эфире CNN озвучил некоторые детали переговоров в Москве. Опять же, с осторожностью. Идем по тонкому льду.

Итак, Путин не сразу сказал «да» этому соглашению о прекращении огня, так что, как выразился секретарь Рубио, теперь ясно, что Путин является препятствием для мира прямо сейчас. Стив Уиткофф, спецпосланник Президента США:

Я не хочу вкладывать слова в уста Президента Путина, но я думаю, что он дал понять, что принимает философию Президента Трампа. Я думаю, Президент Трамп хочет положить этому конец. Я думаю, Президент Путин хочет положить этому конец. Я думаю, Президент Зеленский хочет положить этому конец. Я думаю, в этой области есть определенные условия. Речь о 30-дневном прекращении огня. На это согласилась украинская сторона после встречи с американской делегацией в Джидде. В обмен Вашингтон возобновил передачу разведданных и военную помощь Киеву. Мяч на стороне России – в один голос начали твердить на Западе. В Кремле не против перемирия, но с важными оговорками.

Владимир Путин:

Мы за, но есть нюансы. К примеру, не ясно, как Киев будет использовать временную передышку. Уже есть негативный опыт. На ошибках учимся. Кто и как будет контролировать 2 тысячи километров, на которые растянулась линия соприкосновения, и что будет с остатками ВСУ в Курской области. Согласиться нельзя отказаться – где поставить запятую? Похоже, четких правил на этот счет пока нет ни у кого.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Американцы не имеют четко очерченного плана. Они нащупывают какие-то вопросы, щупают почву. Пусть так. Но в результате они хотят начертать какой-то план действий – американцы. Нет конкретики. И вот поездки высокопоставленных американских представителей и спецпосланника говорят о том, что они нащупывают эту почву, согласовывая некоторые вопросы с Украиной, с Россией и прочее, чтобы вырисовать какой-то план действий. Это будет непросто. У Александра Лукашенко много и часто спрашивают о ситуации вокруг Украины. Белорусский лидер по этим вопросам выступает как эксперт, который знал всех президентов Незалежной еще со времен Евромайдана и вплоть до начала СВО выступал за скорейшее разрешение конфликта.

Андрей Лазуткин, политолог:

Достаточно осторожно Президент комментировал текущую ситуацию в плане Зеленского. Потому что все равно это группировка, которая реально управляет Украиной. У них большая власть, за него гибнут на фронте, поэтому с ним придется работать в ближайший год. Это точно. Можно было бы, конечно, более грубо выступить, побить тарелки, но это не даст ничего к тем контактам, которые уже есть с Украиной. А они ведутся как минимум по линии обмена пленными, по линии приграничного сотрудничества и по линии спецслужб.

Вероятно, сейчас американцы будут думать, есть ли смысл двигаться дальше по украинской теме. Интересно и то, что США так и не подписали сделку по редкоземелам. Несмотря на переговоры в Джидде, взяли паузу. Без такого договора Вашингтону вообще может быть неинтересно завершение конфликта. Мир можем установить только мы сами – три братских народа, о чем и сказал Президент Беларуси. Лукашенко: славянский мир нужно потихоньку возрождать. Читайте здесь. Похоже, что по Украине нас ожидают длительные переговоры без остановки боевых действий. Как отметил белорусский Президент: такая переговорная ситуация может длиться до конца года. Но, как бы ни было, в воздухе повеяло переговорами, и это уже что-то.