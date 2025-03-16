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Сухов: Израиль творит что хочет – их танки стоят уже в 10 километрах от Дамаска

16 марта 2025 19:41
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Сухов: Израиль творит что хочет – их танки стоят уже в 10 километрах от Дамаска-2

Николай Сухов, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Санкт-Петербурга:
Израиль творит что хочет. Абсолютно. В принципе, израильские танки стоят уже не в 20, а в 10 километрах от Дамаска. При этом во время этой резни, которая, к сожалению, до сих пор продолжается на побережье, Дамаск практически был оголен. То есть Шараа и его команда не боятся почему-то и вообще не замечают присутствия Израиля. Они бросили все свои наличные силы сейчас на побережье. Там минимум осталось в Дамаске их военнослужащих. Израиль продолжает свою политику в рамках идеи или концепции, сионистской концепции расширения жизненного пространства. И их лозунг «От моря до реки», совпадающий с лозунгом палестинцев, имеет в виду другую реку. Это река Евфрат. Вот там будет, там остановится, наверное, великий Израиль.

Поэтому все пока по плану у израильтян идет. И, естественно, Хауран – это вся зона, историческое название всей зоны – это провинция Дераа и провинция Эс-Сувейда, где довольно компактно проживают друзы. Это все, так сказать, зона интересов Израиля, которая была обозначена 150 лет назад еще. А такие государства соседние, как Иордания или Египет, они уже давно куплены… Я так скажу, куплены США, поскольку США ежегодно вливают в бюджет этих стран по 4,5-5 миллиардов долларов, и они абсолютно не могут противостоять Израилю и его действиям как военным, так и политическим.

# Международная политика

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