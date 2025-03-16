Почему Европа не отреагировала на геноцид в Сирии – объяснил Сухов

Николай Сухов, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Санкт-Петербурга:

Как мы видим, реакция Москвы достаточно сдержанная, если сравнивать с Ираном или Израилем, и взвешенная. Понятно, что в интересах российского государства, российских властей сейчас продолжать диалог с новой властью в Дамаске с тем, чтобы сохранить наши военные базы и с тем, чтобы в дальнейшем продолжать взаимодействие с Сирией. Это с одной стороны. С другой стороны, Россия предприняла международные политические шаги в Совбезе ООН. Было совместное заседание.

Но можно предположить, что сложнейший вопрос обсуждается и требует какой-то международной реакции, особенно на фоне того, как среагировала Европа. Тут уже коллеги сказали, что это кроме как цинизмом не назовешь, потому что реально происходил и происходит до сих пор, к сожалению, геноцид определенных этнорелигиозных меньшинств. В любой другой точке мира это вызвало бы острую реакцию Запада, но не сейчас, в то время как Европа успела за эти три месяца, когда Шараа у власти и его соратники в Сирии, вложить уже десятки миллионов долларов в этих сукиных сынов своих.