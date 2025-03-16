Лазоркина о конфликте в Сирии: нужны инициативы, чтобы интегрировать боевиков в нормальную жизнь

Ольга Лазоркина, аналитик БИСИ, кандидат исторических наук, доцент:

Сегодня появляются очень много людей, главная профессия которых – это воевать. Они, собственно говоря, больше ничего и не умеют. Как бы мы их ни осуждали, но провести их переквалификацию, в какую-то другую сферу их переместить невозможно. И сегодня для того, чтобы оставаться людьми, нужны инициативы, которые бы помогли интегрировать людей в обычную жизнь повседневную. Проблема этого региона как раз и заключается в том, что конфликт разрешается на каком-то этапе, приостанавливается, но адаптация их в мирную жизнь не происходит. Поэтому такой взрыв резкий, вот эта динамика, она зависит от того, что есть инфраструктура для этого. Она сохраняется, она никуда не уходит.

И сегодня нужно думать о следующем шаге. Когда Европа принимала мигрантов, то в первую очередь их принимают как беженцев, а потом начинают сразу задумываться об их адаптации. Так вот в регионе сегодня вот эта задача, которая тоже должна быть решена. И она должна решаться сейчас параллельно. Думать, что делать с этими людьми для того, чтобы Российская Федерация, другие страны не испытывали беспокойство. И это может быть модель, кейс для всех остальных стран, потому что мы видим и у нас по соседству то же самое. Мы будем иметь точно такую же проблему.