Зачем американцам работать вместе с Россией по Сирии? Рассказал Игорь Матвеев

Почему ЕС открывает двери перед организаторами резни христиан в Сирии и отказывается от диалога с лидерами миротворцами?

Игорь Матвеев, доцент кафедры международного бизнеса факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ:

На мой взгляд, вот нынешнее, состоявшееся 10-го числа закрытое заседание Совета Безопасности, которое действительно было создано по инициативе и Москвы, и Вашингтона, отражает все-таки текущую ситуацию, конъюнктуру. Во-первых, личная позиция Трампа, который дал совершенно четкие указания Государственному департаменту всячески формировать позитивную обстановку для того, чтобы все-таки было найдено решение кризиса в Украине. Это самый главный сейчас для Трампа внешнеполитический приоритет. И, собственно говоря, тоже, в общем, не стратегически, наверное, это не Китай все-таки, тем не менее очень важный сейчас приоритет, гораздо более важный, чем Сирия, которая никогда не была в списке самых главных приоритетов американцев на Ближнем Востоке. Я неоднократно об этом говорил.

Главные, конечно, союзники в Персидском заливе – аравийские монархии. Иран, безусловно, противостояние, особенно сейчас, не дать Ирану стать ядерным. Это Ирак, где у американцев очень серьезные экономические интересы. Вот это главные приоритеты для американцев, не Сирия. Поэтому там, где нет главных приоритетов, легче взаимодействовать с Россией, с нашей страной, если это действительно способствует формированию позитивной атмосферы для того, чтобы достичь урегулирования в Украине. Поэтому говорить о том, что это сыграет какую-то решающую роль в урегулировании сирийского конфликта, я бы не стал.