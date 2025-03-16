Зачем американцам работать вместе с Россией по Сирии? Рассказал Игорь Матвеев

Почему ЕС открывает двери перед организаторами резни христиан в Сирии и отказывается от диалога с лидерами миротворцами?
Почему ЕС открывает двери перед организаторами резни христиан в Сирии и отказывается от диалога с лидерами миротворцами?
Игорь Матвеев, доцент кафедры международного бизнеса факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ:
На мой взгляд, вот нынешнее, состоявшееся 10-го числа закрытое заседание Совета Безопасности, которое действительно было создано по инициативе и Москвы, и Вашингтона, отражает все-таки текущую ситуацию, конъюнктуру. Во-первых, личная позиция Трампа, который дал совершенно четкие указания Государственному департаменту всячески формировать позитивную обстановку для того, чтобы все-таки было найдено решение кризиса в Украине. Это самый главный сейчас для Трампа внешнеполитический приоритет. И, собственно говоря, тоже, в общем, не стратегически, наверное, это не Китай все-таки, тем не менее очень важный сейчас приоритет, гораздо более важный, чем Сирия, которая никогда не была в списке самых главных приоритетов американцев на Ближнем Востоке. Я неоднократно об этом говорил.
Главные, конечно, союзники в Персидском заливе – аравийские монархии. Иран, безусловно, противостояние, особенно сейчас, не дать Ирану стать ядерным. Это Ирак, где у американцев очень серьезные экономические интересы. Вот это главные приоритеты для американцев, не Сирия. Поэтому там, где нет главных приоритетов, легче взаимодействовать с Россией, с нашей страной, если это действительно способствует формированию позитивной атмосферы для того, чтобы достичь урегулирования в Украине. Поэтому говорить о том, что это сыграет какую-то решающую роль в урегулировании сирийского конфликта, я бы не стал.
Другое дело, что сейчас очень многие поднимают вопрос в социальных сетях, меня спрашивают о том, что делать, как дать людям спастись из Сирии – необходимы гуманитарные коридоры. Я думаю, что совместными усилиями России и США вполне возможно решить вопрос с гуманитарными коридорами для того, чтобы дать тем людям, которые пострадали, боятся пострадать, их семьям, возможность все-таки выехать из Сирии. Тем более, что несколько сот человек находятся на нашей авиабазе Хмеймим. И вот это важно – решение практических вопросов путем взаимодействия России и США – для того, чтобы сбить накал страстей, чтобы все-таки как-то спасти людей в Сирии, то есть решить вот эти тактические, сиюминутные, но очень важные гуманитарные задачи.