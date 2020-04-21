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Александр Лукашенко: «Доверять надо тому, кто за свои слова отвечает»

21 апреля 2020 16:35
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 21 апреля совершил рабочую поездку в Бобруйск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства посетил предприятие «Славянка».

Поинтересовались бобруйчане и тем, каким ресурсам сегодня, в условиях нескончаемого потока самой разной информации, можно доверять? Ведь за тем, как развиваются события, следят сегодня все и все хотят знать правду.

Александр Лукашенко: «Доверять надо тому, кто за свои слова отвечает»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Доверять надо тому, кто за свои слова отвечает. Вы в айфон потыкали, в телефон, вышли на какой-то гадкий канал, типа «Партизан», еще чего-то, которые в Москве попрятались и оттуда «плявузгают» в сторону Беларуси. За что они отвечают? Ни за что. Думают, мы же их не достанем. Надо – достанем. Не в этом сегодня вопрос. Мы же никого не закрываем. Вы читайте и делайте выводы. И верьте тому, я еще раз повторяю, с кого потом спросить можно. Вам выбирать. Честно вам говорю о том, что мы никогда не врали вам и не врем сейчас.

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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