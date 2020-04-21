Александр Лукашенко: «Доверять надо тому, кто за свои слова отвечает»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Доверять надо тому, кто за свои слова отвечает. Вы в айфон потыкали, в телефон, вышли на какой-то гадкий канал, типа «Партизан», еще чего-то, которые в Москве попрятались и оттуда «плявузгают» в сторону Беларуси. За что они отвечают? Ни за что. Думают, мы же их не достанем. Надо – достанем. Не в этом сегодня вопрос. Мы же никого не закрываем. Вы читайте и делайте выводы. И верьте тому, я еще раз повторяю, с кого потом спросить можно. Вам выбирать. Честно вам говорю о том, что мы никогда не врали вам и не врем сейчас.

Читайте также:

«Россияне отказались с нами работать». Александр Лукашенко обратил внимание на возделывание гречихи в Могилёвском районе

«Как это – детям в сумку положить бензин?» Александр Лукашенко об антисептиках и масках в школе

Александр Лукашенко о критике мер борьбы с коронавирусом: «Все смотрят, за что бы укусить Беларусь»