«Какой-нибудь лес посадим». Президент рассказал, где и как проведёт субботник

– Когда идет активная борьба с коронавирусом, в обществе широко обсуждают проведение массовых мероприятий. Ближайшее из таких – республиканский субботник. На ваш взгляд, может, стоит повременить?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда я принимал это решение, я был однозначно за субботник. Те, кто работали, а у нас все работают, они и будут работать.

– Так где вы планируете провести субботник?

Александр Лукашенко:

Вы же знаете, 26-го я всегда в Чернобыльской зоне. Я думаю, что в той зоне мы что-то там найдем, где я буду жить. Я в это время, несколько дней буду жить на юге. И там мы что-нибудь подыщем, чтобы не лететь в Минск, не возвращаться и не работать в Минске. Какой-нибудь лес посадим.

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Собранные на субботнике деньги направят на модернизацию и ремонт детских лагерей, а также облагородят военные памятники. При этом глава государства заверил, что если ситуация с коронавирусом обострится, то принимаемые меры будут ужесточены. Сейчас необходимости в этом нет, подчеркнул Александр Лукашенко. Все актуальные процессы были и остаются в поле зрения Президента: от производства масок до общей ситуации с заболеваемостью.