Александр Лукашенко о критике мер борьбы с коронавирусом: «Все смотрят, за что бы укусить Беларусь»

Мощности «Славянки» сегодня достигают 200 тысяч масок в сутки. Помимо этого здесь наладили производство костюмов, халатов и бахил. Как доложили Президенту, Беллегпром сегодня выпустил уже более 22 млн масок, дефицита в этом изделии в стране нет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Я хочу, пользуясь моментом, чтобы мы увидели и слабые места в нашем здравоохранении. Мы подтянули здравоохранение, поэтому надо контролировать (правительству я поручил), чтобы все деньги, которые мы получим от МВФ, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития пошли на здравоохранение. И самое главное, на злобу дня: где слабовато звено инфекционки, мы должны подтянуть инфекционки. Спасли их, сохранили – ты сам даже в регионе видишь –сегодня это нас спасает. Если бы «оптимизировались», как некоторые, у нас бы не было инфекционных больниц, то мы бы имели то, что сегодня имеют в Западной Европе.

Я смотрю... Ну понятно, сейчас этот коронавирус стал политикой. Все смотрят, за что бы укусить Лукашенко, Беларусь – они выбились из строя. Так не надо удивляться. Все это потому, что мы сохранили систему и привели ее в порядок. И так случилось, что мы более-менее оказались готовы к этой заразе и не только к этой. Что мы не переживали эти вирусы? Переживали. Но запомни, я тебя уже предупреждал: от этих вирусов – я наблюдаю каждое утро: беру, сравниваю данные прошлого года, этого года – от этих вирусов у нас погибает значительно меньше людей, чем от сердечно-сосудистых, онкологии, сахарного диабета и излишнего веса в комплексе.

С меня все там в мире пошучивают, особенно в России, ну как будто не о чем больше говорить, все великие стали.

Вот, Лукашенко говорит, что от коронавируса никто в Беларуси не умер. Еще раз повторяю: от коронавируса даже у вас в Могилевской области никто не умер, умирают от хронических болезней. А коронавирус, любой вирус бьет по слабому, у кого иммунитета нет. Вот что я имел ввиду.