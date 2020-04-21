Более 108 тысяч тестов на COVID-19 провели в Беларуси

Новости Беларуси. Почти 600 пациентов с ранее выявленным инфицированием COVID-19 выздоровели и выписаны из больниц в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего, по данным Минздрава, в стране проведено более 108 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Для этого в круглосуточном режиме задействованы 25 лабораторий.

«Если не хотите попасть в больницу, на этих праздниках останьтесь дома». Мы собрали важные обращения медиков к белорусам

В регионах статистика по выявленным случаям существенно не изменилась. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 55 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленным коронавирусом.