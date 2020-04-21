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Более 108 тысяч тестов на COVID-19 провели в Беларуси

21 апреля 2020 17:10
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Новости Беларуси. Почти 600 пациентов с ранее выявленным инфицированием COVID-19 выздоровели и выписаны из больниц в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 108 тысяч тестов на COVID-19 провели в Беларуси-1

Всего, по данным Минздрава, в стране проведено более 108 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Для этого в круглосуточном режиме задействованы 25 лабораторий.

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В регионах статистика по выявленным случаям существенно не изменилась. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 55 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленным коронавирусом.

Более 108 тысяч тестов на COVID-19 провели в Беларуси-4

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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