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Храним зимние вещи: почему не стоит использовать кожуру цитрусовых от моли

25 апреля 2020 16:28
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Пуховикам, шубам и свитерам пора в шкафы. Но только при правильном уходе ваша одежда прослужит вам и в следующую зиму. Как хранить зимние вещи и какое средство выбрать от моли, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Храним зимние вещи: почему не стоит использовать кожуру цитрусовых от моли-1

Алёна Корецкая, стилист, имидж-психолог:
Перед нами представлены разные элементы гардероба, разных тканей. Как сделать, чтобы эти вещи в будущем сезоне были в таком же первоклассном виде.

Шерсть, кашемир и трикотаж очень важно хранить в чехлах. Плотные чехлы подходят для таких элементов, как пальто, костюмы, и например, могут быть какие-то элементы из плотной ткани.

Храним зимние вещи: почему не стоит использовать кожуру цитрусовых от моли-4

Если вы будете соблюдать все эти правила, они будут идеально выглядеть в будущем сезоне.

В полиэтиленовых чехлах мы храним одежду на выход, которая яркая, может быть очень маркой.

Я соединяю два предмета брючного костюма воедино и вешаю его в наш пакет.

Храним зимние вещи: почему не стоит использовать кожуру цитрусовых от моли-7

Нашей задачей является обезопасить нашу одежду от появления моли. И, конечно, самыми лучшими средствами для этого будут аэрозоли либо «Антимоль».

И мы не советуем вам прибегать к народным средствам – например, кожура цитрусовых или гвоздика – потому что велика вероятность того, что могут быть пятна на одежде.

# Полезные советы # общество # Алёна Корецкая

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