Храним зимние вещи: почему не стоит использовать кожуру цитрусовых от моли

Пуховикам, шубам и свитерам пора в шкафы. Но только при правильном уходе ваша одежда прослужит вам и в следующую зиму. Как хранить зимние вещи и какое средство выбрать от моли, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Шерсть, кашемир и трикотаж очень важно хранить в чехлах. Плотные чехлы подходят для таких элементов, как пальто, костюмы, и например, могут быть какие-то элементы из плотной ткани.

Алёна Корецкая, стилист, имидж-психолог: Перед нами представлены разные элементы гардероба, разных тканей. Как сделать, чтобы эти вещи в будущем сезоне были в таком же первоклассном виде.

Если вы будете соблюдать все эти правила, они будут идеально выглядеть в будущем сезоне.

В полиэтиленовых чехлах мы храним одежду на выход, которая яркая, может быть очень маркой.

Я соединяю два предмета брючного костюма воедино и вешаю его в наш пакет.