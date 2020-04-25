«Представьте Президента на трибуне сегодня. И что он может сказать?» Александр Лукашенко о том, почему Послание отложено на некоторое время

В завершение субботника Президент традиционно ответил на вопросы журналистов. Среди тем: причины переноса обращения к парламенту и народу страны, когда пройдут президентские выборы, без чего не может быть ни суверенитета, ни независимости Беларуси и почему так важно всем нам не забывать про свою малую родину.

Анна Пыж, корреспондент ОНТ: Александр Григорьевич, уже апрель подходит к концу, а это традиционно месяц, когда Президент обращается с Посланием к народу и парламенту. Какие у вас планы на сей счет, потому что Послание – это такая генеральная линия, это стратегия для всей страны. А как провести эту генлинию, когда тут все меняется каждый день?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Знаете, здесь нет никакой конспирологии. Это Послание было запланировано, по-моему, на середину апреля, конкретной даты не было. Поэтому если там кто-то пишет, что 16-го, 18-го – это неправда. Конкретной даты не было. Ее и не должно было быть. Как только готово было бы Послание и оно соответствовало духу сегодняшнего дня, оно бы прозвучало в середине апреля. Но ситуация с коронапсихозом, инфекциями, ну а потом объявлены эпидемии, пандемии. Согласитесь, разительно изменились ситуации не только в нашей стране, но и во всем мире. Если бы только у нас изменилась ситуация, то это Послание бы уже прозвучало. Но мы очень зависим, как и все государства, как вы увидели (и даже крупные, богатые), от того, что происходит во всем мире.

Вот, представьте Президента на трибуне сегодня. И что он может сказать? Может быть, а вот если будет так, то будет так, а если этак, так будет по-иному. Но иначе не скажешь. Я задавал много вопросов, и вы это слышали: что будет с нами после этого психоза и инфекции? Кто сегодня может сказать, что будет? Никто. И не потому, что здесь что-то новое для мира, еще раз повторяю, и что-то опасное и страшное. Нет, не только поэтому.