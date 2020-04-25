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Избавиться от щитовки на растениях? Сложно, но можно

25 апреля 2020 17:08
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Обнаружили липкий налёт на комнатном растении? Возможно, на нём завелась щитовка. Как спасти растение, рассказали в программе «Плюс-минус».

Елена Макаревич, садовод:
Часто на комнатных растениях хозяйки могут увидеть непонятный липкий налёт. А оказывается, что это очень распространённый вредитель – щитовка.

Избавиться от щитовки на растениях? Сложно, но можно-1

Как с ней можно попытаться побороться? От неё не так просто избавиться, потребуется приложить некоторые усилия, если вы хотите сохранить дома это растение.

Во-первых, это растение надо изолировать. Для начала обрезаем наиболее поражённые листья или побеги. Затем протираем листья спиртом.

Избавиться от щитовки на растениях? Сложно, но можно-4

Но это были только подготовительные меры. Основной удар по щитовке можно сделать только инсектицидами. Это опрыскивание растений и пролив под корень.

Мы используем «Актару». Для опрыскивания мы на 1 литр воды добавили 1,2 грамма вещества, а для полива – на 10 литров воды 1,2 грамма вещества.

То есть концентрация должна быть разная для этих двух процедур. Все эти манипуляции надо повторить дней через 10, 2-3 раза. И ваши растения будут здоровы.

# Растения и цветы # общество # Елена Макаревич

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