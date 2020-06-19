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Euronews извинился за фейк о рейтинге претендентов в кандидаты на пост Президента Беларуси

19 июня 2020 12:01
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Новости Беларуси. Euronews извинился за фейк о рейтинге претендентов в кандидаты на пост Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Euronews извинился за фейк о рейтинге претендентов в кандидаты на пост Президента Беларуси-1

18 июня телеканал в одном из своих репортажей сослался на вымышленные данные соцопросов, якобы проведенных Институтом социологии Национальной академии наук нашей страны и Белорусского института стратегических исследований.

Фейки распространял ряд анонимных Telegram-каналов.

Euronews извинился за фейк о рейтинге претендентов в кандидаты на пост Президента Беларуси-4

Euronews извинился за фейк о рейтинге претендентов в кандидаты на пост Президента Беларуси-6

Белорусские организации, на которые ссылался телеканал, сразу же опровергли эти данные. БИСИ не является средством массовой информации, не располагает собственной социологической службой и не имеет права проводить опросы.

Euronews удалил абзацы с недостоверной информацией из своей заметки и в ней же сделал приписку с извинениями.

# Выборы в Беларуси # общество # Фотофакт

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