Новости Беларуси. Euronews извинился за фейк о рейтинге претендентов в кандидаты на пост Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

18 июня телеканал в одном из своих репортажей сослался на вымышленные данные соцопросов, якобы проведенных Институтом социологии Национальной академии наук нашей страны и Белорусского института стратегических исследований.

Белорусские организации, на которые ссылался телеканал, сразу же опровергли эти данные. БИСИ не является средством массовой информации, не располагает собственной социологической службой и не имеет права проводить опросы.

Euronews удалил абзацы с недостоверной информацией из своей заметки и в ней же сделал приписку с извинениями.