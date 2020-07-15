«Тут есть, где развиваться». Беларуси нужна ещё одна АЭС?

Энергетическая безопасность страны, готовность к запуску Белорусской АЭС и оценка проекта международным экспертным сообществом. Эти темы стали поводом для дискуссии в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Как Белорусская атомная электростанция будет вписана в энергетическую систему нашей страны, в международную энергетическую систему? Нам одной атомной электростанции хватит? Либо на перспективу, я понимаю, что вопрос такой достаточно провокационный, нам нужно ещё?

Минэнерго о БелАЭС: можно построить ещё один блок, площадки в Могилёвской области тоже могут быть использованы

Александр Трифонов, заместитель генерального директора ГНУ «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны» Национальной академии наук Беларуси:

На перспективу, думаю, конечно, что, может, и ещё. То есть мы должны развиваться. То есть мы должны догнать по электровооружённости какие-то передовые западные страны.

Игорь Марзалюк:

Сколько во Франции атомных электростанций?