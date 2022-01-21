Президент Беларуси: не дай бог допрыгаться до войны, особенно после того, как мы с вами привыкли жить с полным комфортом

Новости Беларуси. Защита границ Союзного государства, итоги отчета ICAO, подготовка к референдуму по Конституции, транзит власти в Беларуси и уроки казахстанского кризиса – все эти темы 21 января звучали в Брестской области во время общения Президента с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ожидании общения с Президентом журналисты кожей ощутили не самую комфортную часть военной романтики. Крепкий минус, непрекращающийся снегопад и пронизывающий ветер. Тем не менее первый вопрос задавали все же не мы, а нам.