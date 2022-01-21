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Президент Беларуси: не дай бог допрыгаться до войны, особенно после того, как мы с вами привыкли жить с полным комфортом

21 января 2022 20:09
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Новости Беларуси. Защита границ Союзного государства, итоги отчета ICAO, подготовка к референдуму по Конституции, транзит власти в Беларуси и уроки казахстанского кризиса – все эти темы 21 января звучали в Брестской области во время общения Президента с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В ожидании общения с Президентом журналисты кожей ощутили не самую комфортную часть военной романтики. Крепкий минус, непрекращающийся снегопад и пронизывающий ветер. Тем не менее первый вопрос задавали все же не мы, а нам.  

Президент Беларуси: не дай бог допрыгаться до войны, особенно после того, как мы с вами привыкли жить с полным комфортом-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Холодно? Вот представьте, что такое война. Не дай бог допрыгаться до этой войны, особенно после того, как мы с вами привыкли жить уже в тепле, с полным комфортом. Это не то поколение Великой Отечественной войны, которое жило знаете в каких условиях.  

Президент Беларуси: не дай бог допрыгаться до войны, особенно после того, как мы с вами привыкли жить с полным комфортом-4

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# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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