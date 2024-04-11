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Президент Беларуси назначил 3 членов Совета Республики

11 апреля 2024 14:09
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Президент Беларуси назначил трех членов Совета Республики Национального собрания VIII созыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси назначил 3 членов Совета Республики-1

Это Леонид Заяц, Сергей Хоменко и Владислав Татаринович. В соответствии с указом главы государства Леонид Заяц освобожден от предыдущей должности заместителя премьер-министра, а Сергей Хоменко от должности министра юстиции Беларуси.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Леонид Заяц # Сергей Хоменко

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