Президент Беларуси назначил 3 членов Совета Республики

Президент Беларуси назначил трех членов Совета Республики Национального собрания VIII созыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси назначил трех членов Совета Республики Национального собрания VIII созыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это Леонид Заяц, Сергей Хоменко и Владислав Татаринович. В соответствии с указом главы государства Леонид Заяц освобожден от предыдущей должности заместителя премьер-министра, а Сергей Хоменко от должности министра юстиции Беларуси.