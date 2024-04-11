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Память жертв геноцида белорусского народа почтили в мемориальном комплексе «Тростенец»

11 апреля 2024 14:01
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В Международный день освобождения узников концлагерей в мемориальном комплексе «Тростенец» прошел митинг-реквием, на котором почтили память жертв геноцида белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Память жертв геноцида белорусского народа почтили в мемориальном комплексе «Тростенец»-1

В годы войны на территории нашей страны действовало более 580 концлагерей, где с жестокостью убивали и мучили людей. «Тростенец» – крупнейший из них, тут фашистские палачи уничтожили свыше 200 тысяч человеческих жизней. Избежать смерти смогли единицы.

Память жертв геноцида белорусского народа почтили в мемориальном комплексе «Тростенец»-4

Инесса Кулаго, бывшая узница концлагеря:
Мы прошли, все наши люди прошли и принудительное содержание, и концлагеря. Помним голод, холод, этот страх, эту плетку.

Память жертв геноцида белорусского народа почтили в мемориальном комплексе «Тростенец»-7

В митинге-реквиеме участвовали не только бывшие узники концлагерей. Депутаты парламента, представители местной власти, общественных организаций почтили память погибших минутой молчания и возложили к мемориалу красные цветы как символ боли, скорби и благодарности.

Память жертв геноцида белорусского народа почтили в мемориальном комплексе «Тростенец»-10

Олег Романов, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:
В этом году наша страна празднует освобождение Республики Беларусь, нашего народа, нашего государства, от немецко-фашистских захватчиков – 80-летие освобождения нашей страны. Это красивая, торжественная дата, но она должна быть не только праздником, она должна быть основанием для понимания того, в каком мире живем, что защищаем и за что боремся.

Историческая память – это то, что связывает поколения. В этом скорбном месте легко понять, какой ценой досталась нам Великая Победа и как важно сохранять мир на белорусской земле.

# Великая Отечественная война # общество # Олег Романов

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