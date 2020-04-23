Президент Беларуси: надо – введём комендантский час и изолируем и города, и поселки, и деревни. Но разве сегодня такая проблема стоит?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко ждет от правительства выполнения основных показателей в экономике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: надо сохранить ценовую устойчивость по меньшей мере на самые важные для людей товары и услуги

Президент рассказал о письме главы Всемирной организации здравоохранения, который поблагодарил Беларусь за решимость и действия для прекращения инфекции в стране. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь не станет отмахиваться от рекомендаций этой влиятельной международной организации, но будет действовать исходя из ситуации. По словам главы государства, наша страна хорошо подготовилась к пандемии: хватает специалистов и средств, лабораторий и тест-систем. Еще не задействован резерв.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо – введем и комендантский час. Надо – изолируем и города, и поселки, и деревни. Но разве сегодня такая стоит проблема перед страной? Нет. Поэтому мы не отмахиваемся от рекомендаций. Но мы должны из комплекса рекомендаций, нашего опыта, действовать соответственно. Я убежден, что мы справимся с этой проблемой. Тем более вы видите, что эта проблема все больше и больше становится проблемой политической. У нас сторонников, даже сочувствующих, не будет. Потому что мы пошли против течения.