Президент Беларуси: надо – введём комендантский час и изолируем и города, и поселки, и деревни. Но разве сегодня такая проблема стоит?
Новости Беларуси. Александр Лукашенко ждет от правительства выполнения основных показателей в экономике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Президент рассказал о письме главы Всемирной организации здравоохранения, который поблагодарил Беларусь за решимость и действия для прекращения инфекции в стране. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь не станет отмахиваться от рекомендаций этой влиятельной международной организации, но будет действовать исходя из ситуации.
По словам главы государства, наша страна хорошо подготовилась к пандемии: хватает специалистов и средств, лабораторий и тест-систем. Еще не задействован резерв.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо – введем и комендантский час. Надо – изолируем и города, и поселки, и деревни. Но разве сегодня такая стоит проблема перед страной? Нет. Поэтому мы не отмахиваемся от рекомендаций. Но мы должны из комплекса рекомендаций, нашего опыта, действовать соответственно.
Я убежден, что мы справимся с этой проблемой. Тем более вы видите, что эта проблема все больше и больше становится проблемой политической. У нас сторонников, даже сочувствующих, не будет. Потому что мы пошли против течения.
Ах, ВОЗ сказал закрыться, те сказали, все закрылись, а мы вот такие «умные»? Да не потому, что мы «умные», а потому что мы действуем сообразно ситуации, которая у нас складывается, и сообразно тому, какую мы имеем систему здравоохранения.
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Подводя итоги встречи, глава государства акцентировал особое внимание на том, что в борьбе с пандемией должна быть задействована вся вертикаль власти. Коронавирус повлиял на многие сферы. Но даже в таких непростых условиях экономика страны не должна проседать. Президент потребовал от правительства выполнения всех основных экономических показателей.