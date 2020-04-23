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«Для них это очень большое испытание». Минские спасатели организовали сбор средств для медиков

23 апреля 2020 15:30
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Новости Беларуси. Минские спасатели направят материальную помощь в 10-ю клиническую больницу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Для них это очень большое испытание». Минские спасатели организовали сбор средств для медиков-1

Уже собрали свыше полутора тысяч рублей. В акции приняли участие все подразделения МЧС Минска. Деньги частями переводят на благотворительный счет медучреждения. Они пойдут в том числе и на закупку необходимых средств защиты для врачей.

«Для них это очень большое испытание». Минские спасатели организовали сбор средств для медиков-3

Андрей Жолондевский, командир отделения 5-й пожарной части Октябрьского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:
Работники МЧС, как никто, знают, как быть на передовой, как сейчас наши медики. Для них это очень большое испытание. Поэтому наши сотрудники решили присоединиться к этой акции добра.

«Для них это очень большое испытание». Минские спасатели организовали сбор средств для медиков-5

24 апреля спасатели продолжат помогать медикам. Они будут сдавать кровь для пациентов 6-й клинической больницы.

# Коронавирус

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