«Для них это очень большое испытание». Минские спасатели организовали сбор средств для медиков

Новости Беларуси. Минские спасатели направят материальную помощь в 10-ю клиническую больницу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Уже собрали свыше полутора тысяч рублей. В акции приняли участие все подразделения МЧС Минска. Деньги частями переводят на благотворительный счет медучреждения. Они пойдут в том числе и на закупку необходимых средств защиты для врачей.

Андрей Жолондевский, командир отделения 5-й пожарной части Октябрьского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Работники МЧС, как никто, знают, как быть на передовой, как сейчас наши медики. Для них это очень большое испытание. Поэтому наши сотрудники решили присоединиться к этой акции добра.