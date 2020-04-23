Щитки, маски и защитные костюмы. Как у минского клуба Hackerspace получается помогать медикам по всей Беларуси

С начала апреля минский клуб технического творчества Hackerspace помогает врачам.

Екатерина Мержинскас, координатор проекта:

Я врач-интерн анестезиолог-реаниматолог в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии. В Hackerspace я пока еще не состою, но я в процессе. Я общалась с этими ребятами уже давно, ходила на пару дней открытых дверей. Когда открывался второй филиал в Малиновке, я помогала там делать ремонт, мне это понравилось.

Получилось так, что, видимо, из медицинского круга (я на тот момент училась в университете и работала) запомнилась одной девушке, с которой я больше всего контактировала, Марии, именно как человек-медик. Когда у ребят возникла идея делать что-то для помощи врачам, она написала мне и спросила: «Слушай, вот у нас есть идея делать такие щитки. Они нужны?» Я ответила: «Слушай, да, классно. Нужны». И как-то само собой получилось, что организовался очень большой движ в этом плане, который разросся не только на щитки, но и на другие средства защиты. Из-за того, что я была сразу, мне проще было это курировать и координировать.

Какие защитные средства изготавливают Сейчас изготавливаются щитки защитные пластиковые нескольких моделей. Есть модель, которую разработал инженер Hackerspace Флоп Бутылкин – это, пожалуй, самая удачная модель, которая преимущественно поставляется. Но также есть другие модели, для которых некоторые части печатаются на 3D-принтере. Есть модель от Apple, есть другие. В общем, мы стараемся собирать разные щитки и отправлять их в больницы.

Помимо щитков мы еще печатаем на 3D-принтерах переходники для плавательных масок для снорклинга, к которым присоединяются бактериально-вирусные фильтры от контуров аппаратов ИВЛ. Получается, что одна такая маска полностью закрывает лицо. Это герметичная история, она гораздо удобнее, нежели респиратор плюс очки, плюс щиток. Работает, по сути, точно также, как эти три средства защиты, но надеваешь ты только одну вещь. Эти фильтры можно менять, то есть это многоразовая история, особенно актуальная для отделений анестезиологии-реаниматологии.

Еще мы делаем крышки для кислородных разводок, которые надеваются на обычную бутылку с водой, туда вставляется соломинка. Работает наподобие принципа кальяна, происходит увлажнение кислорода. Если подавать его напрямую, то он сушит слизистые, его надо увлажнять. На обычную полиэтиленовую бутылку накручивается такая крышечка, к ней присоединяется с одного конца шланг от центральной разводки, а с другого конца мы можем подсоединять к пациенту.

Еще для разветвления кислородной разводки печатаются сплиттеры (такие переходнички в виде буквы Т). К «ножке» буквы Т присоединяется линия от центральной кислородной разводки, и еще двух пациентов мы можем через это снабжать кислородом.

Конечно, у нас есть большое подразделение швей. Им руководит девушка Алена. Ее самая главная помощница из швей – это Марина. Это просто какие-то потрясающие люди, они организовали более 900 швей по всей стране. Мы закупаем спанбонд, молнии, резинки, нитки, отсылаем это им, а они отшивают комбинезоны и поставляют их в учреждения здравоохранения. Лекала комбинезонов мы «содрали» с очень дорогого противочумного комбинезона, который мне, на счастье, удалось выпросить у эпидемиолога на один денек. Теперь эта история разрослась на всю страну, так что даже один маленький комбинезон может что-то поменять. Сколько успели сделать В соседнем зале есть доска, на которой написано, сколько уже отгружено щитков, масок для снорклинга и комбинезонов. Мы туда не учитываем крышки, отдельные переходники (потому что некоторые сами себе покупают маски для снорклинга), сплиттеры кислородные. Но основное написано там. Если сейчас припомнить, то это почти 19 тысяч щитков, около 350 масок для снорклинга с переходниками и больше 1 000 комбинезонов.

В среднем за день нам удается отгрузить в районе 1 000 щитков. Мы существуем, грубо говоря, 20 дней. И за эти 20 дней отгружено почти 19 тысяч щитков – примерно тысяча в день. В выходные, конечно, получается отгрузить больше, в будни – меньше, но, если в среднем брать, так. Маски для снорклинга мы не производим, мы закупаем и печатаем для них только переходники. В этом плане мы лимитированы объемом закупки, то есть по-разному. Как доставляют Люди, которые добровольно вызвались развозить наши продукты по всем регионам, даже по самым-самым дальним, включая те, до которых добираться почти 500 километров, делают это на добровольных основах. У нас есть в Telegram-чатик, где все, в общем-то, ребята-транспортники обитают. Туда координатор транспортного чата Мария делает запрос, например, в Хойникскую ЦРБ нам нужно поставить 50 щитков, пять масок для снорклинга и 50 комбинезонов. Кто возьмется? И сразу же появляется человек практически, потому что люди хотят помогать. С этим проблем нет.

Единственное, что бывали прецеденты, когда им приходилось искать адресата. Бывали прецеденты, когда им приходилось ночевать в дороге. Поэтому сейчас мы стараемся с вечера заказы все собирать. Водители забирают их себе домой на ночь и с самого утречка отвозят, чтобы успеть потом вернуться.

Кто помогает Конечно, намного больше. В общем-то, основные «обитатели» соседнего зала сейчас – это как раз волонтеры, которые пришли на зов о помощи. Которые просто вызвались в свое свободное время собирать щитки, помогать нам с какими-то другими делами, резать модели на лазере и так далее.