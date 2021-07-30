Алексей Дзермант: Литва ведёт очень странную, если не сказать самоубийственную, политику. В чём её причина и смысл?

Новости Беларуси. Эксперт, политолог, философ Алексей Дзермант и его смыслы происходящего с нами и вокруг нас в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алексей Дзермант, политолог, философ:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. Сегодня хотелось бы обратить внимание на нашу северо-западную соседку – Литву. А точнее, на то, что творится на литовской границе. Через эту границу в Европейский союз устремился широкий поток беженцев из Ближнего Востока, Афганистана, Северной и Тропической Африки. Литва не справляется с этим потоком, местные жители шокированы и боятся незваных пришельцев. Литовские власти истерят и беспомощно ожидают помощи из Брюсселя, которую всерьез так и не получили. Они рапортуют о десятках и сотнях задержанных беженцев, но никто не знает, скольким удалось прорваться через границу и сколько их уже бродит по Литве.

Литовское государство оказалось самым слабым звеном Европейского союза, оно не в состоянии должным образом защитить свои границы. Испортив отношения с Беларусью, литовские власти сами до конца не понимают, чего это им будет стоить. Литовские политики вместо рациональных решений стали упражняться в том, кто предложит совершить более дикое преступление против человечности. Депутат Сейма Аудронюс Ажубалис, например, предлагает поручить охрану границы добровольцам-стрелкам, которые не принимали бы заявления от беженцев на убежище, а рассматривали бы их как участников гибридной войны. Если позволить охранять границу всяким «добровольцам» и «стрелкам», среди которых очень много ультраправых и неонацистов, то они просто начнут отстреливать несчастных людей, бегущих от устроенной Западом в их странах войны и разрухи. То есть фактически литовские политики начали призывать к массовым убийствам и геноциду ни в чем не повинных людей.

И это уже началось, мы все видели шокирующие кадры с выстрелами на границе, когда с литовской стороны был открыт огонь по бегущим беженцам, среди которых были в основном женщины и дети. Но и этого им показалось мало. Президент Литвы Гитанас Науседа подписал поправки в законодательство, ограничивающие права мигрантов. И при этом он сам признает, что принятый Сеймом в срочном порядке закон «дырявый» в смысле прав человека. Не знаем, кто в этом случае «дырявый», скорее, это головы литовских политиков, своими руками и пренебрежением к добрососедским отношениям создавших себе проблему, которую не в состоянии решить.

Литва вообще ведет очень странную, если не сказать самоубийственную, политику. В чем ее причина и смысл? У прибалтийских народов заметно очевидное стремление к архаике, архаизации быта, социальных практик, политики, у них отсутствует тяга к масштабному, длительному историческому и технологическому творчеству. Поэтому вместо адекватных гуманных решений они начинают пренебрегать правами человека, говорят о том, что можно и нужно охотиться на людей, особенно когда это получается делать с молчаливого согласия хозяев.

Я напомню, что в июне 1941 года литовские националисты в Каунасе устроили резню местных евреев, а пришедшие в город немцы сами были в шоке от жестокости и массовости этой зверской расправы. Тогда были убиты несколько тысяч человек. Литовцы надрывают свои последние силы в борьбе с мнимой угрозой от восточных соседей, белорусов, русских, но при этом реально их убивает западная цивилизация, которая порождает у них глубочайшую социальную депрессию и повышенную склонность к самоубийству, как в индивидуальном, так и в коллективном плане. Наибольший рост численности населения прибалтийских республик пришелся на советское время, а стремительное его сокращение началось после их вступления в ЕС и НАТО. Некогда «витрина СССР» превратилась в депрессивную периферию Запада, откуда люди стремятся уехать в поисках лучшей жизни. А еще прибалтийские элиты стали торговать безопасностью и угрозами, мол, они стоят на страже Запада, они защищают его от восточных варваров, и за это их должны содержать. Но они сами провоцируют и ввязываются в конфликты, последствий которых не могут даже просчитать. Массы беженцев на литовской границе – это возвращение бумерангом того, что литовские солдаты вместе с союзниками по НАТО участвовали в разрушении Ирака и Афганистана.