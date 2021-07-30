Научиться танцевать блюз или посмотреть фильм. Чем заняться в Верхнем городе 31 июля?

Новости Беларуси. Джаз, классика, музыка и кино. На площадке Верхнего города у городской Ратуши продолжаются творческие вечера, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. С начала лета минчане и гости столицы могут насладиться культурной программой субботних активностей.

Так, завтра, 31 июля, сразу в трех точках каждый найдет что-то интересное. Например, научиться танцевать блюз или линди-хоп можно будет в Музыкальном переулке. Для любителей кино пройдет открытый показ очередного фильма на улице Кирилла и Мефодия. А поклонников классической музыки порадует концертный оркестр «Немига». Мероприятия все начнутся в 20:00.