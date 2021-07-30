«Мы едины». О сохранении традиций и истории говорили в Минске представители различных национальностей и конфессий

Новости Беларуси. Международный день дружбы отмечается 30 июля. В Год народного единства к празднику в Минске приурочили знаковую встречу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нашей стране проживают люди 150 национальностей и различных конфессий. Их представители говорили сегодня о том, как приумножить богатство традиций, сохранить культуру и историю.

В последнее время из-за пандемии не так часто представителям диаспор удается побывать у себя на родине, но всегда для них надежный дом – Беларусь.

Владислав Кадира, председатель Белорусского общественного объединения украинцев «Ватра»:

Год единства у нас, поэтому мы хотим показать, что все национальности, которые проживают в нашей стране, едины. Поэтому эти вопросы мы и будем поднимать: за сохранение всех традиций, культуры, истории, что мы действительно в нашей стране едины. У нас нет разделения на украинцев, на белорусов, на поляков, на азербайджанцев, армян и так далее. Мы едины. Действительно, Беларусь и Украину связывает многовековая история, поэтому мы неразделимы, мы всегда будем вместе.

Олег Рогатников, председатель Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин:

Сегодня белорусские еврейские общины представлены в 40 городах Беларуси. Это все областные центры и крупные города. Мы понимаем, что историческая родина – это Израиль, и действительно мы теряем членов общин в связи с отъездом в Израиль достаточно регулярно. Тем не менее хочу сказать, что евреям в Беларуси живется достаточно комфортно, потому что антисемитизма в Беларуси, проявления на самом деле минимальные, и мы за этим очень внимательно следим.