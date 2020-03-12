«Зелёный двор вместе!» Как подать заявку на посадку растения?

Екатерина Забенько: Я знаю, что городские службы максимально способствуют тому, чтобы минчане вовлекались в это озеленение города, Вплоть до того, что вы даете и посадочный материал, и необходимый инвентарь. В этом году все то же самое и можно еще оставить заявки на вашем сайте. То есть вы привлекаете к этому еще большее количество людей.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов УП «Минскзеленстрой»: В принципе, Вы перечислили те, которые и будем высаживать. Но будет еще такая тематика, например, как «Озеленим город вместе», «Сделаем зеленым двор». К чему призываем для работ не только на объектах, закрепленных за предприятиями озеленения. Есть еще дворовые территории, территории, прилегающие к зданиям, сооружениям. Чтобы каждый минчанин поучаствовал в озеленении города, соответственно, он будет более комфортным для жизни. Чтобы помочь все это сделать, на нашем сайте есть информация, памятка. А также на сайтах горисполкома, администраций районов. Есть такой сайт – пробный такой пилотный проект, который мы запустили в прошлом году – это «Зеленый двор вместе!» Там есть площадки, где можно высадить растения, как правильно это сделать, памятки по посадке, по уходу. То есть минимальный набор информации и наше технологическое сопровождение. Все это возможно сделать.

Анжелика Пузанкова: Заявки можно разместить на сайтах администраций. Там специально можно заполнить и свои координаты, телефоны оставить – с вами будут связываться. Что касается предприятий озеленения, к ним тоже обращаются, и мы организуем такие акции. Мы готовы оказать технологическое сопровождение, потому что нужно правильно посадить дерево, в нужном месте. Обязательно нужно согласовать это место, чтобы там не было сетей, чтобы в дальнейшем там не было строительства, чтобы не пришлось это дерево пересаживать. Важно сохранить каждый объект, который садится.

Бывает, задают вопросы: «Мы видим пустырь – почему там ничего не высаживается?» Дело в том, что в городе есть распределение территории, за каждым участком земли, определена его дальнейшая судьба. То есть в дальнейшем возможно строительство детского сада, школы, поликлиники либо это жилые дома. И чтобы в дальнейшем не пришлось это дерево пересаживать. Как только будет выделено финансирование, на ней можно будет строить объект. Поэтому здесь высадка растений нецелесообразна. Потому что если в дальнейшем многократно растение пересаживать, это нехорошо для него. Оно будет болеть, переживать, и может погибнуть в конечном итоге после многократных пересадок. Поэтому надо обязательно согласовывать, чтобы там не было коридора сетей. Бывает так, что вдоль улицы нет деревьев. Но там их посадить нельзя, потому что плотное кольцо идет из сетей, а на сетях растения высаживать нельзя.

Екатерина Забенько:

Остались ли еще в нашем городе места, где можно высаживать деревья?