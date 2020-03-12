Тематические цветники к 75-летию Победы появятся в каждом районе Минска

Гость программы «Большой город» – Анжелика Пузанкова – руководитель службы по благоустройству УП «Минскзеленстрой».
Гость программы «Большой город» – Анжелика Пузанкова – руководитель службы по благоустройству УП «Минскзеленстрой».
Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов УП «Минскзеленстрой»:
Мы хотим, чтобы этот праздник привлекал не только как политическое мероприятие, как памятное мероприятие, но, в том числе, и отражен в цветочном оформлении. То есть тематические цветники обязательно будут на городских объектах, в каждом районе, в местах проведения мероприятий. Мы готовимся – проведен тендер за закупку цветочной рассады. Как только наступит благоприятный период, приступим к высадке.
В том числе и на откосах будет тематическое цветочное оформление. Не забудем про места захоронения. Там уже высажены тюльпаны, чтобы именно к 9 мая было подчеркнута память. Что мы помним подвиг, помним то, что пришлось людям пережить, для того чтобы защитить наше мирное небо.