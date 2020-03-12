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Тематические цветники к 75-летию Победы появятся в каждом районе Минска

12 марта 2020 10:00
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Гость программы «Большой город» Анжелика Пузанкова руководитель службы по благоустройству УП «Минскзеленстрой».

Тематические цветники к 75-летию Победы появятся в каждом районе Минска-1

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов УП «Минскзеленстрой»:
Мы хотим, чтобы этот праздник привлекал не только как политическое мероприятие, как памятное мероприятие, но, в том числе, и отражен в цветочном оформлении. То есть тематические цветники обязательно будут на городских объектах, в каждом районе, в местах проведения мероприятий. Мы готовимся – проведен тендер за закупку цветочной рассады. Как только наступит благоприятный период, приступим к высадке.

Тематические цветники к 75-летию Победы появятся в каждом районе Минска-4

В том числе и на откосах будет тематическое цветочное оформление. Не забудем про места захоронения. Там уже высажены тюльпаны, чтобы именно к 9 мая было подчеркнута память. Что мы помним подвиг, помним то, что пришлось людям пережить, для того чтобы защитить наше мирное небо.

Тематические цветники к 75-летию Победы появятся в каждом районе Минска-7

# Озеленение # общество # Анжелика Пузанкова # Екатерина Забенько

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