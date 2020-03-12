Тематические цветники к 75-летию Победы появятся в каждом районе Минска

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов УП «Минскзеленстрой»:

Мы хотим, чтобы этот праздник привлекал не только как политическое мероприятие, как памятное мероприятие, но, в том числе, и отражен в цветочном оформлении. То есть тематические цветники обязательно будут на городских объектах, в каждом районе, в местах проведения мероприятий. Мы готовимся – проведен тендер за закупку цветочной рассады. Как только наступит благоприятный период, приступим к высадке.