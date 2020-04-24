Президент Беларуси: лес – наше богатство, но к этому богатству мы относимся порой безобразно

Новости Беларуси. Система реализации древесины на внутреннем рынке нуждается в изменениях. Об этом 24 апреля шла речь во Дворце Независимости. Президенту внесли на рассмотрение проект указа о лесном хозяйстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Действующие нормы не менялись с 2007 года, и сейчас их необходимо адаптировать под современные реалии. Разработчики документа считают, что это положительно скажется как на работе модернизированных деревообрабатывающих предприятий, так и на всей отрасли в целом. В свою очередь глава государства подчеркнул: лес – это настоящее богатство Беларуси, и относиться к нему нужно бережно и с умом.

Юлия Бешанова продолжит тему.

В Беларуси лес занимает 9,6 миллиона гектаров. По этому показателю мы в десятке европейских стран-лидеров. Чтобы было понятнее – это 96 тысяч квадратных километров, по площади соизмеримо с территорией Португалии или Южной Кореи. Ученые подсчитали: за послевоенные годы наши «природные легкие» вывели из атмосферы 1,5 миллиарда тонн парникового углекислого газа. Даже одним этим фактором страна вносит огромный вклад в решение экологических проблем планеты. Вот только пользуемся таким даром природы не всегда с умом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я так понимаю, лозунг «Лес – наше богатство» вы еще ни из памяти, ни с глаз людей не исключили. То есть лес как был нашим богатством, так и остается. Но к этому богатству мы относимся порой безобразно, а, может быть, зачастую безобразно. Поэтому Господь, как я говорил, ударил нас по башке коронавирусом. Я уверен, что если бы мы к природе относились ответственно и с уважением, то мы бы жили не только гораздо лучше, но и вирусы бы нас не взяли. Потому что это не только богатство, это здоровье наших людей. Потому что почти половина территории (ну, 40 %) – это леса. Мы многое сделали в последнее время для того, чтобы использовать этот ресурс возобновляемый (подробнее здесь).

Кроме того, лес – экономический ресурс. На совещании у Президента обсуждали как (через биржу или без), кому и сколько древесины продавать, из чего будет складываться ее цена для покупателя. Проект указа, который представили главе государства, регламентирует правила игры на внутреннем рынке. По действующим нормам отрасль живет уже 13 лет, поэтому пора их обновить с учетом современных реалий.

Александр Лукашенко:

Если мы придем к общему мнению и это будет выгодно и лучше для нашей экономики и для наших людей, мы эту систему или поменяем, или подремонтируем (подробнее здесь). Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси:

Ваша резолюция: «доложите объективно, что мешает работать существующей системе». В принципе, можно сказать ничего не мешает. Александр Лукашенко:

Если ничего не мешает, тогда почему вы предлагаете некоторые нововведения?

Юрий Назаров:

Предлагаем подремонтировать ее, немножко подстроить под существующие реалии жизни. Потому что правила действуют с 2007 года, утверждены указом Президента правила реализации на внутреннем рынке. Александр Лукашенко:

Речь идет только о внутреннем рынке? Юрий Назаров:

Да.

А вот на внешнем контуре все останется по-прежнему. Продавать будем исключительно товар с высокой добавленной стоимостью, то есть готовую продукцию. Александр Лукашенко:

Вы по внешнему рынку ко мне даже не приходите. На внешний рынок мы должны продавать продукцию лесного хозяйства с высокой добавленной стоимостью (подробнее здесь). Мы сами должны делать, насколько это возможно.

И такой опыт уже есть. Это французский Вильрю. Небольшой городок в Лотарингии, где французы живут в белорусских домах, изготовленных в Шклове. Из них возвели целый квартал. И назвали именем знаменитого Жилибера, который родился в Лионе, а работал в Гродно, где открыл первую медицинскую академию.

Александр Лукашенко:

Во Францию мы начали поставлять готовые дома. Вот это добавленная стоимость (подробнее здесь). Я же помню, когда еще пол срока моего тому назад как это было. Кто что хотел: балансовую древесину, строительный лес – все вывозили. И кто только не вывозил. Эту контору я прикрыл. И осталось маленькое у вас окошко – продать вот этот хлам, бурелом и прочее, на него есть спрос. Ну и то, из Светлогорска мы продавали тонкомер этот – сейчас мы это все можем переработать у себя. Поэтому на внешние рынки мы будем продавать только готовый товар, чтобы из него невозможно было что-то сделать и нам перепродать. Указ Президент отправил на доработку. После совещания вице-премьер рассказал журналистам: выполнят поручение в кратчайшие сроки, ведь от этого документа зависит прибыльная работа целой отрасли.

Юрий Назаров:

Как продавать, какие объемы продавать, кому продавать, через биржу. Дать возможность облисполкомам принимать решения на местах, чтобы часть ресурса распределять, минуя биржевые торги, для развития малого, среднего бизнеса, предпринимательства и так далее. Вот такие основные направления. То есть просто предлагалась корректировка действующих правил с учетом нынешних реалий, так скажем.