Сколько машин и раствора нужно для ежедневной дезинфекции улиц Минска?

Новости Беларуси. Минск делают чище и безопаснее ежедневно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Каждый вечер на улицы столицы выходят до 500 машин с дезинфицирующим раствором. Примерно столько же рабочих. 23 миллиона квадратных метров. Как и когда коммунальщики Минска проводят санобработку города Очищают не только дороги на центральных улицах и магистралях, но и остановки, скамейки, поручни и перила подземных переходов. Работают каждый вечер. На вооружении – специальное средство.