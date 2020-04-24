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Сколько машин и раствора нужно для ежедневной дезинфекции улиц Минска?

24 апреля 2020 20:17
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Новости Беларуси. Минск делают чище и безопаснее ежедневно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сколько машин и раствора нужно для ежедневной дезинфекции улиц Минска?-1

Каждый вечер на улицы столицы выходят до 500 машин с дезинфицирующим раствором. Примерно столько же рабочих.

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Очищают не только дороги на центральных улицах и магистралях, но и остановки, скамейки, поручни и перила подземных переходов. Работают каждый вечер. На вооружении – специальное средство.

Сколько машин и раствора нужно для ежедневной дезинфекции улиц Минска?-3

Николай Высоцкий, старший мастер управления «Центр» ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
Средство, которое мы применяем, содержит поверхностные активные вещества. Также это средство обладает дезинфицирующими свойствами, оно согласовано с санэпидемстанцией. За сутки в разрезе предприятий на дезинфекцию проезжей части, тротуаров уходит порядка 4 000 литров. Это непосредственно самого средства. И на павильоны, остановки, скамейки, поручни порядка 1 000 литров.

Сколько машин и раствора нужно для ежедневной дезинфекции улиц Минска?-5
# Коронавирус

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