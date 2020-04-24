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«Конечно, риск заражения выше в данной ситуации». Врач-эпидемиолог о том, почему лучше остаться дома на Радуницу

24 апреля 2020 20:21
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Новости Беларуси. Поездки к родственникам и на кладбище лучше перенести. Эпидемиологи и медики Минской области просят жителей остаться дома на Радуницу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Конечно, риск заражения выше в данной ситуации». Врач-эпидемиолог о том, почему лучше остаться дома на Радуницу-1

Дело в том, что у многих вирусная инфекция проходит бессимптомно. Поэтому следует избегать массового скопления людей и придерживаться социального дистанцирования.

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«Конечно, риск заражения выше в данной ситуации». Врач-эпидемиолог о том, почему лучше остаться дома на Радуницу-4

Ольга Селицкая, врач-эпидемиолог Молодечненского зонального центра гигиены и эпидемиологии:
Это длительная поездка, то есть люди разговаривают, люди общаются, кто-то чихает, кто-то кашляет, берутся за ручки, потом кто-то контактирует, опять берутся за данные ручки, поручни. И поэтому, конечно, риск заражения выше в данной ситуации.

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«Конечно, риск заражения выше в данной ситуации». Врач-эпидемиолог о том, почему лучше остаться дома на Радуницу-7

Если поездка все же запланирована, нужно обязательно использовать в общественном транспорте перчатки и маски. А лучше совершить ее на автомобиле или такси.

# Коронавирус # общество # Ольга Селицкая # Фотофакт

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