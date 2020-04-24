«Конечно, риск заражения выше в данной ситуации». Врач-эпидемиолог о том, почему лучше остаться дома на Радуницу

Новости Беларуси. Поездки к родственникам и на кладбище лучше перенести. Эпидемиологи и медики Минской области просят жителей остаться дома на Радуницу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Дело в том, что у многих вирусная инфекция проходит бессимптомно. Поэтому следует избегать массового скопления людей и придерживаться социального дистанцирования. Ситуация с коронавирусом в Беларуси. Что известно

Ольга Селицкая, врач-эпидемиолог Молодечненского зонального центра гигиены и эпидемиологии:

Это длительная поездка, то есть люди разговаривают, люди общаются, кто-то чихает, кто-то кашляет, берутся за ручки, потом кто-то контактирует, опять берутся за данные ручки, поручни. И поэтому, конечно, риск заражения выше в данной ситуации. «Мы максимально продумывали, как обследовать донора». 9 тяжёлым пациентам, больным коронавирусом, уже ввели плазму