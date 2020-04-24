«Нравится, что я хоть каким-то образом могу помочь». Учащиеся Копыльского колледжа сшили более 3000 защитных масок

Новости Беларуси. Все больше организаций Минской области присоединяются к инициативе по пошиву медицинских масок для врачей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В том числе и учреждения образования.
Новости Беларуси. Все больше организаций Минской области присоединяются к инициативе по пошиву медицинских масок для врачей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В том числе и учреждения образования.
Так, учащиеся Копыльского колледжа тоже решили помочь медикам районной больницы. Вклад колледжа значительный: уже сшили и передали более 3 000 масок.
«Я помогаю простым людям». Швея из Молодечно шьёт и бесплатно раздаёт защитные маски
Колледж готовит специалистов и для швейных предприятий, поэтому для учащихся это дополнительная практика. Идейные вдохновители такой акции – специалисты производственной мастерской колледжа. В свободное от учебы и работы время педагоги и ученики шьют маски, которые затем безвозмездно передают медикам.
О благотворительной инициативе – в видеоматериале Ольги Шерстневой.