«Нравится, что я хоть каким-то образом могу помочь». Учащиеся Копыльского колледжа сшили более 3000 защитных масок

Новости Беларуси. Все больше организаций Минской области присоединяются к инициативе по пошиву медицинских масок для врачей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В том числе и учреждения образования.

Так, учащиеся Копыльского колледжа тоже решили помочь медикам районной больницы. Вклад колледжа значительный: уже сшили и передали более 3 000 масок. «Я помогаю простым людям». Швея из Молодечно шьёт и бесплатно раздаёт защитные маски