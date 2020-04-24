Прямой эфир

«Нравится, что я хоть каким-то образом могу помочь». Учащиеся Копыльского колледжа сшили более 3000 защитных масок

24 апреля 2020 20:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Все больше организаций Минской области присоединяются к инициативе по пошиву медицинских масок для врачей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В том числе и учреждения образования.

«Нравится, что я хоть каким-то образом могу помочь». Учащиеся Копыльского колледжа сшили более 3000 защитных масок-1

Так, учащиеся Копыльского колледжа тоже решили помочь медикам районной больницы. Вклад колледжа значительный: уже сшили и передали более 3 000 масок.

«Я помогаю простым людям». Швея из Молодечно шьёт и бесплатно раздаёт защитные маски

«Нравится, что я хоть каким-то образом могу помочь». Учащиеся Копыльского колледжа сшили более 3000 защитных масок-4

Колледж готовит специалистов и для швейных предприятий, поэтому для учащихся это дополнительная практика. Идейные вдохновители такой акции – специалисты производственной мастерской колледжа. В свободное от учебы и работы время педагоги и ученики шьют маски, которые затем безвозмездно передают медикам.

О благотворительной инициативе – в видеоматериале Ольги Шерстневой.

«Нравится, что я хоть каким-то образом могу помочь». Учащиеся Копыльского колледжа сшили более 3000 защитных масок-7

# Коронавирус # общество # Ольга Шерснёва # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Конечно, риск заражения выше в данной ситуации». Врач-эпидемиолог о том, почему лучше остаться дома на Радуницу
24 апреля 2020 20:21

«Конечно, риск заражения выше в данной ситуации». Врач-эпидемиолог о том, почему лучше остаться дома на Радуницу

Сколько машин и раствора нужно для ежедневной дезинфекции улиц Минска?
24 апреля 2020 20:17

Сколько машин и раствора нужно для ежедневной дезинфекции улиц Минска?

В Минске задержали чёрных риелторов, которые обманывали инвалидов и пенсионеров. По какой схеме работали преступники?
24 апреля 2020 19:33

В Минске задержали чёрных риелторов, которые обманывали инвалидов и пенсионеров. По какой схеме работали преступники?