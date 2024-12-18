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На сцене Музыкального театра состоится показ легендарного мюзикла «Голубая камея»

18 декабря 2024 10:35
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Настоящая театральная сенсация 18 декабря ожидает зрителей в Белорусском государственном музыкальном театре – на сцену возвращается мюзикл «Голубая камея». Премьера состоялась еще 13 лет назад, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сцене Музыкального театра состоится показ легендарного мюзикла «Голубая камея»-2

Постановка – это результат работы творческого тандема известного продюсера и композитора Кима Брейтбурга и поэта Карена Кавалеряна завоевала сердца зрителей, собирая полные залы до своего последнего показа в январе 2019-го. Теперь, спустя несколько лет, любимое произведение снова порадует поклонников театрального искусства. Балы, маскарады и великолепные наряды скрывают интриги, связанные с Екатериной Великой, – зрители смогут вновь погрузиться в атмосферу жизни второй половины XVIII века.

# Театр # Белорусский государственный музыкальный театр # Адам Мурзич

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