На сцене Музыкального театра состоится показ легендарного мюзикла «Голубая камея»

Настоящая театральная сенсация 18 декабря ожидает зрителей в Белорусском государственном музыкальном театре – на сцену возвращается мюзикл «Голубая камея». Премьера состоялась еще 13 лет назад, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Постановка – это результат работы творческого тандема известного продюсера и композитора Кима Брейтбурга и поэта Карена Кавалеряна завоевала сердца зрителей, собирая полные залы до своего последнего показа в январе 2019-го. Теперь, спустя несколько лет, любимое произведение снова порадует поклонников театрального искусства. Балы, маскарады и великолепные наряды скрывают интриги, связанные с Екатериной Великой, – зрители смогут вновь погрузиться в атмосферу жизни второй половины XVIII века.