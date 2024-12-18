Заседание ЦИК по регистрации кандидатов в Президенты Беларуси запланировано на 23 декабря – Карпенко

Заседание ЦИК по регистрации кандидатов в Президенты Беларуси запланировано на 23 декабря. Это 18 декабря подтвердил председатель Центральной избирательной комиссии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продолжается и регистрация международных наблюдателей, которые будут следить за подготовкой и ходом голосования.
Сегодня к работе в Беларуси приступила Миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств. Ее возглавил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Он получил удостоверение международного наблюдателя номер 1. В исполкоме СНГ уже работает штаб по наблюдению за выборами. По данным ЦИК, менее чем через неделю станут известны фамилии, которые внесут в бюллетени для голосования.
Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
На 23 декабря запланировано заседание Центральной избирательной комиссии. Традиционно оно пройдет в режиме онлайн-трансляции на сайте ЦИК с приглашением руководителей или представителей областных и Минской городской комиссий по выборам Президента Республики Беларусь, которые доложат и представят нам соответствующие протоколы о количестве подписей, собранных на той или иной территории в поддержку того или иного кандидата. В совокупности с теми документами, которые поданы: декларация о доходах, дается согласие с заявлением баллотироваться на должность Президента Республики Беларусь, другая информация, в том числе декларация о доходах еще и ближайших родственников. То есть все эти документы поданы… Плюс, протоколы о количестве собранных подписей в поддержку. Это будут вот те первичные документы, на основании которых ЦИК будет принимать решение о регистрации потенциальных кандидатов в Президенты Республики Беларусь. Я думаю, что 24 декабря мы уже будем с вами с потенциальными кандидатами.