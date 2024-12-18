Заседание ЦИК по регистрации кандидатов в Президенты Беларуси запланировано на 23 декабря – Карпенко

Заседание ЦИК по регистрации кандидатов в Президенты Беларуси запланировано на 23 декабря. Это 18 декабря подтвердил председатель Центральной избирательной комиссии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продолжается и регистрация международных наблюдателей, которые будут следить за подготовкой и ходом голосования.

Сегодня к работе в Беларуси приступила Миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств. Ее возглавил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Он получил удостоверение международного наблюдателя номер 1. В исполкоме СНГ уже работает штаб по наблюдению за выборами. По данным ЦИК, менее чем через неделю станут известны фамилии, которые внесут в бюллетени для голосования.