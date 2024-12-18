Лебедев: выборы Президента – это важное событие не только для белорусов, но и на всём пространстве СНГ

Заседание ЦИК по регистрации кандидатов в Президенты Беларуси запланировано на 23 декабря. Это 18 декабря подтвердил председатель Центральной избирательной комиссии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продолжается и регистрация международных наблюдателей, которые будут следить за подготовкой и ходом голосования.

Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ, руководитель Миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента Беларуси:

Выборы Президента Беларуси – это событие важное не только для граждан Беларуси, это событие рассматривается как важное и значимое на всем пространстве СНГ. Именно поэтому интерес огромный не только в странах Содружества, но это, вы видите, и в дальнем зарубежье проявляет большой интерес, к сожалению, нездоровый. Что касается стран Содружества, то во все страны направлены приглашения для наблюдения за выборами. И мы, естественно, с благодарностью это предложение приняли.

Центральная избирательная комиссия аккредитовала уже более 70 зарубежных экспертов. Помимо Миссии наблюдателей от СНГ, участие в процессе подтвердили Парламентская Ассамблея ОДКБ. Аккредитация продолжается.