Вакцина от коронавируса: выгодно ли производить, от чего зависит эффективность и стоит ли ждать самой удачной версии?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ поделился мнением о вакцинах от коронавируса. Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ:

У нас производить вакцину, просчитывали когда-то такие варианты – оно… если бы кто-то покупал ее еще! У нас даже разливать невыгодно вакцину. Ну, может быть, посчитают сейчас, что разливать ее ­там, но ведь нужно каждую вакцину испытать, каждую серию. Провести испытания, а потом ее тиражировать. Я думаю, что выгоднее нам покупать. Наверное, в России будет дешевле. Будут разные страны предлагать, и реклама будет очень большая, тут никуда не денешься.

Вадим Щеглов, ведущий:

Большие деньги. Сергей Жаворонок:

Да. Кто много производит и кто первый начнет производить. Эта вакцина, которую мы испытывали, 100 человек. Иногда пишут «удачная», «неудачная». Любая вакцина, которая была, она не всегда ведь прививается. Не ввели что-то, неправильная холодовая цепь была. Может быть, не в тот период человеку ввели ее, иммуносупрессия. Она не всегда вызывает протективный титр антител, любая вакцина, это же искусственно. Если переболел, то там – и то, бывает больше и меньше. А здесь иммунитет может быть больший или меньший, это зависит от человека еще, хотя одинаковая всем вакцина. Зависит от его иммунитета, состояния, правильно ли ввели, туда ли ввели вакцину.