Вакцина от коронавируса: выгодно ли производить, от чего зависит эффективность и стоит ли ждать самой удачной версии?
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ поделился мнением о вакцинах от коронавируса.
Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ:
У нас производить вакцину, просчитывали когда-то такие варианты – оно… если бы кто-то покупал ее еще! У нас даже разливать невыгодно вакцину. Ну, может быть, посчитают сейчас, что разливать ее там, но ведь нужно каждую вакцину испытать, каждую серию. Провести испытания, а потом ее тиражировать. Я думаю, что выгоднее нам покупать.
Наверное, в России будет дешевле. Будут разные страны предлагать, и реклама будет очень большая, тут никуда не денешься.
Вадим Щеглов, ведущий:
Большие деньги.
Сергей Жаворонок:
Да. Кто много производит и кто первый начнет производить.
Эта вакцина, которую мы испытывали, 100 человек. Иногда пишут «удачная», «неудачная». Любая вакцина, которая была, она не всегда ведь прививается. Не ввели что-то, неправильная холодовая цепь была. Может быть, не в тот период человеку ввели ее, иммуносупрессия. Она не всегда вызывает протективный титр антител, любая вакцина, это же искусственно. Если переболел, то там – и то, бывает больше и меньше. А здесь иммунитет может быть больший или меньший, это зависит от человека еще, хотя одинаковая всем вакцина. Зависит от его иммунитета, состояния, правильно ли ввели, туда ли ввели вакцину.
Конечно, от самой вакцины будет зависеть. Но это мы уже посмотрим потом. Потому что если мы будем ждать, когда там еще какая вакцина будет больше, то переболеет огромное количество людей, и часть из них уже уйдет. Это, наверное, будет неправильно.
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