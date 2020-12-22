Александр Лукашенко: Беларусь будет обеспечена вакциной, и каждый получит к ней свободный доступ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 22 декабря собрал совещание по вопросам разработки противовирусных вакцин и локализации производства иностранных вакцин. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Глава государства отметил, что сегодня внимание всего мира сосредоточено на одной проблеме – ликвидации вспышки пандемии COVID-19. Для этого во всех странах принимаются беспрецедентные меры, и Беларусь не исключение.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В последние две недели мы регулярно рассматриваем вопросы организации выявления и лечения в стране больных с коронавирусной инфекцией. Я пригласил вас для того, чтобы обсудить следующий этап противостояния глобальной болезни – массовую вакцинацию населения в целях выработки так называемого коллективного иммунитета.

В «гонку вакцин» сегодня активно включились почти все страны, идет разработка около 200 потенциальных препаратов. Ежедневно звучат заявления об успехах, и тут же появляются информационные разоблачения, отметил Президент.

Александр Лукашенко:

К сожалению, вопрос здоровья людей, миллионов жизней, судеб переходит в сугубо коммерческую плоскость. Кроме того, страны, обладающие необходимым научным и производственным потенциалом, в вопросе создания и изготовления вакцин в первую очередь учитывают свои потребности и, откровенно говоря, политические приоритеты.

Вне зависимости от того, выйдем ли мы на производство вакцины в разумные сроки или нет, хочу, чтобы общество знало – страна будет обеспечена вакциной, и каждый желающий сможет иметь к ней свободный доступ.