Президент Беларуси: Европа подставит плечо Беларуси, деньги пойдут на модернизацию здравоохранения

Новости Беларуси. Международные структуры окажут Беларуси финансовую помощь, деньги будут направлены на модернизацию системы здравоохранения.

Как сообщает БЕЛТА, об этом Александр Лукашенко заявил 21 апреля во время посещения в Бобруйске предприятия «Славянка».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам очень сильно подставит плечо Европа, особенно международные банки и фонды – именно под здравоохранение. Я хочу, чтобы мы, пользуясь моментом, увидели слабые места в нашем здравоохранении и подтянули его.

Президент Беларуси поручил правительству, чтобы вся международная помощь – от Международного валютного фонда, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития – была направлена на модернизацию системы здравоохранения.

Александр Лукашенко:

И самое главное, на злобу дня: мы должны подтянуть инфекционки. Спасли их, сохранили – вы даже в регионе видите: сегодня это нас спасает. Если бы «оптимизировались», как некоторые, у нас бы не было инфекционных больниц, то мы бы имели то, что сегодня имеют в Западной Европе.