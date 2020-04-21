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Президент Беларуси: Европа подставит плечо Беларуси, деньги пойдут на модернизацию здравоохранения

21 апреля 2020 08:33
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Новости Беларуси. Международные структуры окажут Беларуси финансовую помощь, деньги будут направлены на модернизацию системы здравоохранения.  

Как сообщает БЕЛТА, об этом Александр Лукашенко заявил 21 апреля во время посещения в Бобруйске предприятия «Славянка».  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Нам очень сильно подставит плечо Европа, особенно международные банки и фонды – именно под здравоохранение. Я хочу, чтобы мы, пользуясь моментом, увидели слабые места в нашем здравоохранении и подтянули его.  

Президент Беларуси поручил правительству, чтобы вся международная помощь – от Международного валютного фонда, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития – была направлена на модернизацию системы здравоохранения.  

Александр Лукашенко:
И самое главное, на злобу дня: мы должны подтянуть инфекционки. Спасли их, сохранили – вы даже в регионе видите: сегодня это нас спасает. Если бы «оптимизировались», как некоторые, у нас бы не было инфекционных больниц, то мы бы имели то, что сегодня имеют в Западной Европе.  

«Мы стараемся для страны». Как работает швейное предприятие «Славянка», которое посещает Президент (читать далее).  

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко

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