«Мы рассчитываем на сознательность наших граждан». Как милиция следит за соблюдением режима самоизоляции

Статистика неумолима: по всей республике режим самоизоляции нарушили более 700 человек. На вынужденные каникулы отправляют контакты первого уровня либо же тех, кто недавно приехал из-за границы. Беглецов находят просто: ежедневно бригады санэпидемстанции на пару с милицией выдвигаются на проверку со списком, в котором прописаны адреса тех, кто должен оставаться дома. Дмитрий Курьян, заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД:

В случае, если человек отсутствует по месту жительства или пребывания, территориальные органы внутренних дел незамедлительно принимают меры по установлению его местонахождения и причин несоблюдения самоизоляции.

Только в Витебске число нарушителей домашнего режима уже достигло двух десятков, для 17 из них дело закончилось административным процессом. За побег из домашнего заточения грозит штраф от 2 до 50 базовых величин, а то и вовсе уголовная ответственность.

Семьи Татьяны и Светланы оказались на вынужденной самоизоляции. К приходу проверяющих всегда готовы и уже привычным шагом идут к окну, чтобы показать всем: они – дома.

Татьяна:

Получилось, что мы контакты первого уровня и находимся на самоизоляции. Мы осознанные люди, соблюдаем режим, без надобности не выходим на улицу, вот только в магазин в маске. Берегите себя и своих близких!

Валерия Борисевич, корреспондент:

Всем тем, кого неизбежно ждет самоизоляция, медработники прямо в руки вручают специальные памятки с требованиями о соблюдении правил на домашнем отчуждении. Но так ли страшна двухнедельная жизнь в четырех стенах?

Полина Докимович:

Всем привет! Вот уже вторую неделю я сижу дома, и многие задаются вопросом: что же делать? Вы можете подтянуть английский, вы можете заниматься тем, на что у вас всегда не хватало времени, например, рисовать. Будьте здоровы и оставайтесь дома!

Владислав и Владимир выбрали четырнадцатидневный марафон под названием «Взаперти по собственной воле» без угроз штрафов.

Владислав Рассохов:

Самоизоляция – вовсе не повод себя запускать, спасают компьютерные технологии. Классным открытием, например, для меня стали онлайн-экскурсии. И если вчера я смотрел египетские пирамиды через монитор, то сегодня можно спокойно отправиться в Метрополитен-музей или в Лувр.

Владимир Белый:

Недавно вернулся из-за границы и уже неделю сижу на самоизоляции. С моей работой у меня никогда не хватало времени на хобби, но сейчас оно появилось.