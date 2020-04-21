Уступить пешеходу. ГАИ организовала дежурство на опасных участках дороги

Новости Беларуси. Столичная Госавтоинспекция организовала дежурства на наиболее напряжённых участках дорог, прилегающих к учебным заведениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Всё это для того, чтобы напомнить как детям, так и родителям о правилах безопасного поведения на дороге, в том числе на пешеходных переходах.

Дети за время каникул, как показывает практика, забывают, что оживлённое движение таит немало опасности, и зачастую невнимательны и пренебрегают осторожностью.