Уступить пешеходу. ГАИ организовала дежурство на опасных участках дороги

Новости Беларуси. Столичная Госавтоинспекция организовала дежурства на наиболее напряжённых участках дорог, прилегающих к учебным заведениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Столичная Госавтоинспекция организовала дежурства на наиболее напряжённых участках дорог, прилегающих к учебным заведениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всё это для того, чтобы напомнить как детям, так и родителям о правилах безопасного поведения на дороге, в том числе на пешеходных переходах.
Дети за время каникул, как показывает практика, забывают, что оживлённое движение таит немало опасности, и зачастую невнимательны и пренебрегают осторожностью.
Дополнительный контроль со стороны инспекции – действенная мера в профилактике нарушений ПДД. Водители, увидев сотрудника ГАИ вблизи пешеходного перехода, заранее начинают притормаживать и останавливаться, чтобы пропустить детей.