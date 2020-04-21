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Уступить пешеходу. ГАИ организовала дежурство на опасных участках дороги

21 апреля 2020 08:17
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Новости Беларуси. Столичная Госавтоинспекция организовала дежурства на наиболее напряжённых участках дорог, прилегающих к учебным заведениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Уступить пешеходу. ГАИ организовала дежурство на опасных участках дороги-1



Всё это для того, чтобы напомнить как детям, так и родителям о правилах безопасного поведения на дороге, в том числе на пешеходных переходах.   

Уступить пешеходу. ГАИ организовала дежурство на опасных участках дороги-3

Дети за время каникул, как показывает практика, забывают, что оживлённое движение таит немало опасности, и зачастую невнимательны и пренебрегают осторожностью.   

Уступить пешеходу. ГАИ организовала дежурство на опасных участках дороги-6

Дополнительный контроль со стороны инспекции – действенная мера в профилактике нарушений ПДД. Водители, увидев сотрудника ГАИ вблизи пешеходного перехода, заранее начинают притормаживать и останавливаться, чтобы пропустить детей. 

# ГАИ # общество # Фотофакт

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