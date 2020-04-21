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«Мы стараемся для страны». Как работает швейное предприятие «Славянка», которое посещает Президент

21 апреля 2020 07:46
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Новости Беларуси. Президент Беларуси находится с рабочей поездкой в Бобруйске. Глава государства 21 апреля посетит предприятие «Славянка», где с недавнего времени налажено производство средств индивидуальной защиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Мы стараемся для страны». Как работает швейное предприятие «Славянка», которое посещает Президент -1

Только за март там изготовили 3 миллиона медицинских масок. Востребованную продукцию здесь начали отшивать еще в феврале. Тогда предприятие перепрофилировало под эти нужды несколько бригад.  

«Мы стараемся для страны». Как работает швейное предприятие «Славянка», которое посещает Президент -3

Сейчас над изготовлением средств защиты трудится весь коллектив швей – а это 1 150 человек. В семи цехах за сутки изготавливают 200 тысяч масок.

Работают по 12 часов и по субботам. К таким нагрузкам на фабрике относятся с пониманием.

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«Мы стараемся для страны». Как работает швейное предприятие «Славянка», которое посещает Президент -5
«Мы стараемся для страны». Как работает швейное предприятие «Славянка», которое посещает Президент -6

Лилия Кардымон, начальник швейного цеха бобруйского швейного предприятия «Славянка»:
Мотивирует, естественно, что в связи с COVID-19, люди все это прекрасно понимают и ответственно относятся к этому. Они задерживаются, стараются и никогда я не слышала ни от кого каких-то возмущений. Все понимают, что это не только его личное здоровье, но и здоровье всей нации.  

«Мы стараемся для страны». Как работает швейное предприятие «Славянка», которое посещает Президент -8

Елена Колесникович, швея бобруйского швейного предприятия «Славянка»:   
Мы стараемся для страны, чтобы всех обеспечить масками. В первую очередь, наших медиков. Потому как они спасают наши жизни. Мы стараемся, выполняем норму, даже больше выполняем нормы, чтобы всё было хорошо. Чтобы наша страна ушла от этой эпидемии.

Недавно швейная фабрика освоила ещё и пошив защитных костюмов, бахил и шапочек для медперсонала больниц и поликлиник. На изготовление востребованных в данной эпидемической ситуации товаров – масок, антисептиков, средств защиты – переориентировался целый ряд белорусских компаний.  
 

# Рабочая поездка Президента # Александр Лукашенко

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