Президент Беларуси ознакомится с выпуском защитных средств на «Славянке» в Бобруйске

Новости Беларуси. Александр Лукашенко совершит 21 апреля рабочую поездку в Бобруйск.

Как сообщает БЕЛТА, Президент Беларуси посетит предприятие «Славянка», где с недавнего времени налажено производство средств индивидуальной защиты.

На предприятии речь пойдет о выполнении поручений по увеличению производства и обеспечению внутреннего рынка средствами защиты населения и медицинского персонала. Президенту также доложат о социально-экономическом развитии Могилевской области и мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Планируется, что главе государства покажут цеха по производству медицинских масок и бытовых повязок. Александр Лукашенко ознакомится с организацией производства и выпускаемой продукцией.

«Славянка» – один из крупнейших производителей одежды в Беларуси. Производственные мощности позволяют выпускать здесь более 500 тысяч швейных изделий (женской, мужской и детской одежды) в год. Средства индивидуальной защиты здесь начали изготавливать с февраля, и сейчас все мощности перестроены на эту работу. К апрелю на предприятии успели пошить 3,5 миллиона масок. Сейчас здесь ежедневно выпускают уже не менее 150 тысяч этих изделий.

Кроме того, на «Славянке» освоили производство одноразовой одежды для медицинского персонала: защитных комбинезонов, бахил, костюмов, нарукавников.