ГАИ усиливает контроль на дорогах в преддверии Вербного воскресенья

В преддверии Вербного воскресенья Госавтоинспекция усиливает контроль на дорогах, в особенности у мест проведения религиозных мероприятий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди задач сотрудников ГАИ: оказание помощи участникам дорожного движения, регулирование транспортных и пешеходных потоков, пресечение грубых нарушений. Первоочередное внимание – своевременному выявлению нетрезвых водителей, а также бесправников.

Анна Банадык, официальный представитель ГУ ГАИ МВД Беларуси:

В связи с переменчивыми погодными условиями и увеличением дорожного трафика настоятельно рекомендуем водителям быть предельно внимательными, выбирать наиболее безопасную скорость движения и дистанцию, исключить необходимые обгоны и перестроения, повысить внимание при проезде пешеходных переходов. Важно обеспечить безопасную перевозку детей и пассажиров. Пешеходам и велосипедистам следует проявлять повышенную осторожность при движении вдоль проезжей части и при ее пересечении, обозначать себя световозвращающими элементами.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей и пешеходов быть внимательными, соблюдать правила безопасного поведения и проявлять взаимное уважение.