Эти правила – мастхэв для тех, кто любит велосипеды и электросамокаты! Сотрудник ГАИ напомнил самое важное

С наступлением весны улицы городов наполняются радостными звуками колес и шуршанием покрышек, а парки и набережные становятся идеальными местами для активного отдыха. Как сделать поездки на велосипеде и электросамокате наиболее безопасными? О новом веломотосезоне поговорили в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь с Сергеем Бабичем, полковником милиции, начальником управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома. Юлия Самусенко, ведущая:

Что сейчас вообще мы относим к средствам персональной мобильности? Недавно были внесены изменения.

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингрисполкома:

Средства персональной мобильности – это устройства, предназначенные для передвижения как индивидуально, так и совместно, оборудованные электродвигателем. Это устройства, которые разрешается эксплуатировать со скоростью до 25 километров в час. На таких устройствах запрещено передвигаться вдвоем, если это запрещено конструкцией. Нельзя передвигаться в состоянии алкогольного опьянения, передвигаться, не держась за руль, если это запрещено правилом. Отдельно можно коснуться и детей, которым запрещено передвигаться вне жилых и пешеходных зон. И повышенные требования к личному обеспечению безопасности, потому что все эти пользователи средств персональной мобильности находятся на тротуаре, на проезжей части, переезжая ее, и требуют дополнительного внимания как со стороны водителей, так и с их же стороны.