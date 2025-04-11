Эти правила – мастхэв для тех, кто любит велосипеды и электросамокаты! Сотрудник ГАИ напомнил самое важное
С наступлением весны улицы городов наполняются радостными звуками колес и шуршанием покрышек, а парки и набережные становятся идеальными местами для активного отдыха. Как сделать поездки на велосипеде и электросамокате наиболее безопасными?
О новом веломотосезоне поговорили в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь с Сергеем Бабичем, полковником милиции, начальником управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Юлия Самусенко, ведущая:
Что сейчас вообще мы относим к средствам персональной мобильности? Недавно были внесены изменения.
Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингрисполкома:
Средства персональной мобильности – это устройства, предназначенные для передвижения как индивидуально, так и совместно, оборудованные электродвигателем.
Это устройства, которые разрешается эксплуатировать со скоростью до 25 километров в час. На таких устройствах запрещено передвигаться вдвоем, если это запрещено конструкцией. Нельзя передвигаться в состоянии алкогольного опьянения, передвигаться, не держась за руль, если это запрещено правилом.
Отдельно можно коснуться и детей, которым запрещено передвигаться вне жилых и пешеходных зон. И повышенные требования к личному обеспечению безопасности, потому что все эти пользователи средств персональной мобильности находятся на тротуаре, на проезжей части, переезжая ее, и требуют дополнительного внимания как со стороны водителей, так и с их же стороны.
Сергей Бабич:
Подробно остановимся на электросамокатчиках. Первое – это правильный выбор скорости. Никто не говорит о превышении максимального скоростного режима, который ограничен для них 25 километрами в час. Но есть правила.
Все они сосуществуют с пешеходами на том же тротуаре либо передвигаются по велодорожке. Они должны понимать, что в любой момент на их пути может появиться пешеход, ребенок и может произойти столкновение в силу слабой маневренности, падение, травмирование пешехода, который не использует средства персональной мобильности.
Отдельно также хотелось остановиться на пересечении проезжей части с использованием средств персональной мобильности и напомнить пешеходам, которые его используют, о том, что необходимо, подъезжая к пешеходному переходу, убедиться в безопасности пересечения проезжей части, то есть снизить скорость до минимальной, посмотреть, предоставляется ли им это преимущество, только после этого продолжить переезжать проезжую часть, но при этом со скоростью идущего шагом пешехода.
Подробности смотрите в видео.