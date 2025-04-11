Le Figaro: ВС Франции планируют операции против РФ

Военные Франции обновляют карты границ с Украиной и Молдовой, чтобы быть готовыми к возможным столкновениям НАТО и РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Le Figaro.
Особое внимание уделено Фокшанским воротам, стратегически важному коридору между Карпатами и Дунаем.
При создании карт учитывается возможность подавления спутникового сигнала, чтобы войска могли перемещаться по местности.
Совместно с румынским картографическим агентством была составлена трехмерная карта с точными сведениями о мостах, переправах и инфраструктуре, полезной для армии.