Что такое синдром опустевшего гнезда? Психолог рассказала, кто в зоне риска

Многие родители сталкиваются с чувством утраты, одиночества и даже депрессией, когда их дети начинают самостоятельно жить, учиться или работать в других городах. Такое психологическое состояние называется синдром опустевшего гнезда.

Виктория Лопатик, психолог медицинского центра «Нордин»:

При этом родители испытывают раздражительность, эмоциональную лабильность, то есть плаксивость, снижение аппетита, повышенную тревожность. Наиболее остро синдром опустевшего гнезда проявляется у женщин, поскольку женщины симбиотически связаны со своим ребенком и им очень сложно эмоционально и физически отпустить уже сформировавшегося взрослого человека. Менее остро ощущают себя мужчины, поскольку они поглощены работой.

Процесс взросления детей – это серьезный этап, который требует от родителей пересмотра своих ролей и обязательств. В течение многих лет они обеспечивали поддержку и заботу, а теперь ощущают, что частично их жизнь лишена смысла. Это может привести к появлению чувства опустошенности. Виктория Лопатик:

Синдром опустевшего гнезда представляет собой кризис родительства, поскольку родители не могут отпустить своего ребенка, таким образом сепарироваться. Ребенок не реализует жизненные стратегии, не способен нести ответственность за свой выбор, не планирует свою деятельность. В настоящее время данный синдром наиболее четко выражен, поскольку детей рождается гораздо меньше в семьях. В идеале до окончания университета ребенок должен проживать отдельно от родителей, а дальше планировать свою деятельность, ставить цели и достигать их.

Синдром опустевшего гнезда может проявляться по-разному. Некоторые родители начинают заниматься самокопанием, размышляя о том, как они выполнили свои родительские обязанности. Другие столкнутся с ощущением одиночества, так как дом становится пустым. Важно понимать, что это временное состояние. Виктория Лопатик:

В группу риска входят одинокие матери, которые посвятили всю свою жизнь ребенку. Как правило, мамы трудились очень много, соответственно, пытались дать ребенку гораздо больше, чем имели сами. Родителям необходимо заблаговременно подготавливать себя к тому, что ребенок в какой-то период времени оставит родительский дом и будет планировать свою самостоятельную жизнь.